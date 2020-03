Kabinet komt met maatregelen vanwege coronavirus, kijk hier de persconferentie terug

EINDHOVEN -

Het kabinet had maandagavond een crisisoverleg in Den Haag vanwege de uitbraak van het coronavirus. Bij dat overleg was ook de Brabantse burgemeester Jack Mikkers aanwezig, als vertegenwoordiger van de drie Brabantse veiligheidsregio's. Na afloop van het overleg was er een persconferentie waarin maatregelen aangekondigd.