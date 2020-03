Topdrukte: papa en mama werken thuis en dochter Elin (3) mag niet naar de opvang

Brabant werkt dinsdag zoveel mogelijk thuis. Dat is niet altijd even makkelijk. Voor Lieneke de Jongh en haar man Hugo uit Den Bosch is het een logistieke uitdaging. Zeker nu ook de peuter van drie thuis moet blijven van de opvang.

“Ik heb eigenlijk zes meetings vandaag”, telt Lieneke (35) in haar agenda. “Die doe ik nu allemaal telefonisch. Dat kan natuurlijk prima. Ik kan alle collega’s bellen, we kunnen schermen delen, in dezelfde documenten werken. Maar nu mijn man ook thuis moet werken en onze dochter niet naar de opvang kan, wordt het toch wel wat ingewikkelder.”

Kantoor op zolder

Er is wel een kantoor ingericht op zolder, daar kan een van beiden aan de slag. “Dus vanochtend hebben we de agenda’s naast elkaar gelegd”, vertelt Lieneke. “Wie heeft hoe laat een ‘call’ en hoe belangrijk is die? Dus nu zit ik beneden aan de keukentafel.” Met de driejarige Elin, die voor de nodige afleiding zorgt.

Elin mag niet naar de opvang, omdat ze verkouden is. “Ze hoest al een tijdje. Daar maak ik me niet echt zorgen om hoor. Ze is drie jaar en zit op de opvang, dan zijn ze altijd verkouden. Dat was ze al voor het virus in Nederland kwam." Wel wordt de kleine wat scherper in de gaten gehouden dan normaal. “We nemen elke dag haar temperatuur. Maar ze voelt zich verder prima.”

Pedagogische principes

Misschien niet in de laatste plaats omdat de peuter lekker veel televisie mag kijken. “Ze kijkt al twee uur naar filmpjes van Paw Patrol. Soms moet je de pedagogische principes maar even overboord zetten.” Oudere zus Iris (6) is jaloers. Zij zit in groep 3 en kon wel gewoon naar school. Gelukkig maar, vindt Lieneke. Het is de enige manier om zelf nog wat werk gedaan te krijgen. “Vanochtend had ik collega’s aan de telefoon. Stond Elin ineens naast me te roepen: ‘Mama, ik heb honger!’ Ach, voor een dagje is het prima te doen.”

Al merkt Lieneke als freelancer wel direct de gevolgen. “Ik kan met een peuter om me heen niet de volle acht uur maken. Dus die kan ik ook niet factureren. Gelukkig kan ik misschien wel ’s avonds nog wat inhalen. Dat scheelt dan weer.”

Toch hopen Lieneke en haar man dat deze situatie niet al te lang duurt. “Stel dat onze oudste dochter straks ook thuis moet blijven. Dan zitten we met z’n vieren thuis. Dan kan ik waarschijnlijk niet meer werken. Dan wordt het wel een heel ander verhaal.”