Wat als iemand aan corona overlijdt? DELA beantwoordt vragen over uitvaarten

Brabant neemt steeds meer maatregelen tegen het coronavirus. Maar wat gebeurt er als iemand onverhoopt overlijdt door het virus? Is er dan wel een uitvaart? Kun je er gewoon naartoe? Is een koffietafel verantwoord? En kun je iemand condoleren? Uitvaartonderneming DELA in Eindhoven geeft duidelijkheid.

Is iemand die overleden aan het coronavirus nog besmettelijk?

"Uit onderzoek blijkt dat het virus na het overlijden van een patiënt nog kort actief is. Bij lage temperaturen (door koeling) en hoge luchtvochtigheid kan het virus nog tot drie dagen na overlijden aanwezig zijn. Belangrijker is echter de manier waarop besmetting plaatsvindt: door druppels via hoesten en niezen. De laatste zucht, voor zover dit plaatsvindt, is te zwak om een besmetting te veroorzaken. Nadat iemand is overleden, kan besmetting alleen plaatsvinden door handen niet goed te wassen en het niet dragen van beschermingsmiddelen.

Als iemand overleden is aan het coronavirus, komt de uitvaartbezorger dan nog wel langs?

"Dat is per situatie verschillend. Medewerkers van DELA gaan niet aan tafel zitten met mensen die besmet zijn, zo is de richtlijn. Als nabestaanden niet besmet zijn en niet in quarantaine zitten, wordt de uitvaart op de normale manier geregeld. Als nabestaanden wél het coronavirus hebben, is er op een andere manier contact over de uitvaart en wat er allemaal moet worden geregeld. Dat kan telefonisch of via Skype of Facetime. Ook als er een vermoeden van besmetting is, wordt samen met de nabestaanden gekeken naar een passende oplossing."

Kan de uitvaart gewoon doorgaan als iemand is overleden aan het coronavirus?

"Uitvaarten kunnen gewoon doorgaan. Alleen lichte balseming is niet toegestaan. Ook rouwbezoeken kunnen gewoon doorgaan. DELA volgt een hygiëneprotocol waarin ook de zorg voor overledenen met verhoogd besmettingsrisico is benoemd. Extra beschermende kleding is daar onderdeel van. Nabestaanden krijgen hierover uitleg. De kans op verspreiden van het coronavirus via een overledene is klein."

Kan iemand met het Coronavirus thuis opgebaard worden?

"Er is geen bezwaar om de overledene thuis op te baren, zelfs met de kist open. Handcontact met de overledene door de nabestaanden kan ook, als daarna de handen goed gewassen worden of gebruik gemaakt wordt van desinfecterende gel."

Kan er wel een uitvaart worden gehouden van een besmette persoon?

"Ja, dat kan."

Handen schudden om iemand te condoleren, mag dat wel?

"In heel Nederland wordt het schudden van handen afgeraden."

Mag iemand met een hoger gezondheidsrisico (zoals mensen met een hart- of longaandoening) naar de uitvaart komen?

"We doen een dringend verzoek op ieders gezonde verstand om zorgvuldig te handelen, voor jezelf en voor anderen. Wij kunnen als organisatie niemand verbieden om een uitvaart te bezoeken. Uiteindelijk is het ieders eigen verantwoordelijkheid."

