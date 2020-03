Liveblog coronavirus: geschrapte vluchten, thuiswerken, virus via Brabander nu ook in Friesland

• Landelijk staat de teller op 321 patiënten. Dat zijn de officiële cijfers van het RIVM van maandagavond. In Friesland zijn de eerste coronabesmettingen gevonden. Zij liepen het virus op na werkcontact met een Brabander.

• Boodschap van premier Rutte: werk thuis als het kan.

• Brabant is de provincie met de meeste coronapatiënten (134). Sinds vrijdagavond geldt het advies aan Brabanders om thuis te blijven bij milde gezondheidsklachten. Ook is het RIVM begonnen met een steekproef onder ziekenhuismedewerkers in Brabant.

• Tilburg is de stad met de meeste coronapatiënten (27) in Nederland. Eerder was dat Breda (19).

11.03

De VVD houdt de Brabantse Kamerleden op gepaste afstand.

10.52

Transavia heeft alle vluchten van en naar het noorden van Italië geschrapt. Het is daardoor tot en met 31 maart niet meer mogelijk om met de luchtvaartmaatschappij vanaf Eindhoven Airport naar Bologna te vliegen.

10.36

In het Friese Gorredijk zijn de eerste Friezen met het coronavirus ontdekt. Het gaat om een echtpaar dat samen met hun zoon in thuisisolatie zit. De man had contact met een man uit Brabant die het virus had, meldt Omrop Fryslân.

10.20

De ANWB meldt dat het dinsdag, ondanks de regen, een kwart minder druk was op de Brabantse snelwegen.

09.35

Ook de provincie laat medewerkers tot maandag aanstaande van huis uit werken. Grote evenementen zijn afgelast of verzet.



09.19

In verband met het virus zijn alle bijeenkomsten van de Alzheimer Cafés in Zuidoost-Brabant afgelast. Dit geldt voor de Alzheimer Cafés van Eindhoven, Helmond, Best, Oirschot, Son, Valkenswaard, Waalre, de Kempen, Gemert-Bakel en Laarbeek.

09.10

Burgemeester Aton Ederveen van Valkenswaard geeft het goede voorbeeld. Volgens werkcoach Sander Vrugt van Keulen heeft thuiswerken bovendien veel voordelen.

09.00

Ook vandaag maken veel ouders melding bij Omroep Brabant, omdat hun kinderen geen les krijgen. Docenten volgen het RIVM op en blijven al bij milde verkoudheidsklachten thuis. Scholen hebben de grootste moeite vervanging te regelen. In gevallen waar dat niet lukt, blijven klassen dus leeg. Uit een inventarisatie van Omroep Brabant blijkt dat maandag tenminste 13.000 basisscholieren thuis zaten.

08.34

Tilburg University roept haar medewerkers op om de komende zeven dagen zo veel mogelijk thuis te werken. Het gaat dan om medewerkers van wie het werk het toelaat, zoals kantoormedewerkers en onderzoekers. Colleges moeten wel zoveel mogelijk doorgaan, docenten en studenten komen dus wel naar de universiteit. Docenten bereiden zich voor om ook online colleges te gaan verzorgen.

08.00

Brabanders lijken gehoor te geven aan de oproep van premier Rutte om, als het enigszins mogelijk is, van huis uit te werken. Op stations is het rustiger dan anders. Ondanks de regen spreekt ook de ANWB van een rustige ochtendspits.