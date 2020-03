Waarom Indoor Brabant wel door kan gaan: 'Je hebt hier meer ruimte dan in de Bossche binnenstad'

DEN BOSCH -

Indoor Brabant gaat donderdag in afgeslankte vorm van start. Per dagdeel worden maximaal duizend bezoekers toegelaten in de Brabanthallen in Den Bosch. Maar is het niet vreemd dat ervoor gekozen is om dit internationale paardensportevenement toch door te laten gaan? Directeur Marcel Hunze verzekert dat er goed over nagedacht is door alle betrokkenen.