'Brabant gaat niet op slot, maar beperk je sociale contacten'

Burgemeester Theo Weterings van Tilburg roept op om sociale contacten te matigen. "Terughoudend zijn daarin is strikt noodzakelijk. Inzet van alle Brabanders is nodig om verspreiding van besmetting tegen te gaan."

'Zeven dagen van sociale onthouding'

"We moeten aandacht hebben voor ouderen en kwetsbaren, zij lopen het meeste risico", aldus Weterings tijdens de persconferentie. "Zeven dagen van sociale onthouding moet toch mogelijk zijn?!"

Weterings benadrukt dat jonge, vitale mensen wel op stap kunnen. "Maar denk ook eens goed na over een weekendje niet stappen", merkt hij op. Alles moet worden voorkomen om besmetting van oudere mensen te voorkomen, aldus Weterings. "Jongeren moeten dan hetzelfde weekend dan niet naar opa en oma gaan."

'Scholen blijf open'

Weterings roept alle scholen in Brabant op om open te blijven. Dat voorkomt dat kinderen noodgedwongen thuisblijven en hun ouders niet kunnen werken. Als een leerkracht ziek is, kan de school misschien een beroep doen op vrijwilliger. "Opvang bij oma en opa is juist nu niet verstandig", benadrukte Weterings.

"Wij gaan met de onderwijskoepels praten over de opvang van kinderen in scholen. Die opvang is belangrijker dan het kunnen geven van goed onderwijs", zei Weterings.

Persconferentie

Burgemeesters Jack Mikkers van Den Bosch, Theo Weterings van Tilburg en John Jorritsma van Eindhoven hielden dinsdagmiddag als voorzitters van de Brabantse veiligheidsregio's een persconferentie over de situatie in Brabant over het coronavirus. Het ging om een update en toelichting bij de stand van zaken in onze provincie.

Zo worden ook grote evenementen in Brabant verboden. Zo gaan eredivisiewedstrijden dit weekend niet door. Ook beurzen en festivals, waaronder de carnavalsoptocht in Oosterhout, worden afgelast.

Geen handen schudden

Premier Mark Rutte riep maandagavond Brabanders al op om waar mogelijk thuis te werken. Ook werden Nederlanders opgeroepen geen handen te schudden.

