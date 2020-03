RIVM: 4 procent geteste ziekenhuismedewerkers Brabant heeft coronavirus

Bijna 4 procent van de onderzochte medewerkers van Brabantse ziekenhuizen blijkt het nieuwe coronavirus te hebben opgelopen. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) op basis van een steekproef onder het personeel van zes ziekenhuizen in de provincie met de meeste besmettingen.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) deed een steekproef in de Brabantse ziekenhuizen. Vooral in onze provincie is van veel mensen die besmet zijn de bron niet duidelijk.

Premier Mark Rutte riep maandagavond Brabanders al op om waar mogelijk thuis te werken. Ook werden Nederlanders opgeroepen geen handen te schudden.

