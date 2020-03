Je friet en vette snack bestel je veilig achter een zeiltje bij Cafetaria Klundert

De lucht van verse friet ruik je even niet meer zo goed, want het doorzichtige zeil hangt tussen de toonbank en de kassa. “Dat was niet zo moeilijk hoor, ik heb het bij de bouwmarkt gekocht en zelf gemaakt. Kostte mij maar vijftien euro”, zegt hij over de vinding.

Chinese appgroep

Hij kwam op het idee via internet en een Chinese appgroep. “Daar stond dat het kan helpen tegen het besmettelijke virus. Dus ik dacht: ik ga het meteen proberen. Ik hoop dat ze gelijk hebben. Het is afwachten”

Li Jin in zijn cafetaria.

Jin probeert het contact met de klanten tot een minimum te beperken. Geld wordt niet van hand tot hand gegeven, maar via de toonbank.

'Corona komt dichterbij'

Angst heeft de eigenaar van de friettent nog niet. “Maar het coronavirus komt wel steeds dichter bij. Dus we moeten wel opletten.” In de zaak komen ook veel oudere mensen.

Voorlopig kunnen de cafetariagasten nog gewoon hun bakje friet opeten aan een van de tafeltjes. Als het aantal besmetting blijft toenemen, mag er straks alleen afgehaald worden. “Ik hoop dat het niet zover komt, maar anders maak ik het hier helemaal dicht.”