Carnavalsoptochten in Oosterhout en Schijndel opnieuw afgelast: 'Dit moeten we wel even verwerken'

De carnavalsoptocht in Kaaiendonk in betere tijden. (Archieffoto: Karin Kamp)

Het was een feestje waar ze in Kaaiendonk en Schijndel halsreikend naar uitkeken na de afgelasting van de carnavalsoptochten op 23 februari. Komend weekend zou de confetti weer rondvliegen en zouden de carnavalswagens eindelijk door de straten rijden. Maar dinsdag werd er definitief een streep door de plannen getrokken. Alle grote evenementen in Brabant zijn door de uitbraak van het coronavirus verboden. Een forse tegenvaller voor Prins Mienus XVI van Kaaiendonk en alle carnavalsliefhebbers.

"We hadden ons er enorm op verheugd", zegt carnavalsprins Mienus, in het dagelijks leven bekend als Paul Oudenhooven. "Toen de optocht in februari niet doorging door het stormachtige weer, baalden we enorm. Maar nu de alternatieve datum dichterbij kwam, laaide het carnavalsvuurtje weer flink op. Er was zelfs een grote carnavalsavond georganiseerd op zaterdagavond, een dag voor de optocht. Iedereen zou in vol ornaat weer een lekker feestje gaan bouwen."

Dinsdagmiddag maakte de Veiligheidsregio tijdens een persconferentie bekend dat een aantal grote evenementen niet doorgaan vanwege het coronavirus. Een bittere pil voor de carnavalsprins.

'Tranen sprongen in mijn ogen'

"Het is echt overmacht, zo'n virus, hier moet je niks tegen in brengen. Maar de tranen sprongen serieus in mijn ogen toen ik het hoorde. Voor de carnavalsbouwers is dit heel, heel erg. Sommigen hebben bijna een jaar non-stop aan hun wagen gewerkt, en daarvoor hebben ze hun sociale leven grotendeels opgegeven. Ze maakten een kindje en gingen ervoor voor het vuur."

"En nu blijkt alles voor niks te zijn. Ze moeten straks hun wagen slopen, terwijl niemand er van heeft kunnen genieten. Dat wens je niemand toe. Ja, dit moeten we wel even verwerken."

'Een mooi boek met een zwarte bladzijde'

Volgens Prins Mienus van Kaaiendonk was het carnaval van 2020 'een mooi boek, maar wel met een zwarte bladzijde'. "Nu is het helemaal klaar. Schouders eronder en op naar volgend jaar."

'Zwaar klote'

Ook de optocht van Schijndel is afgelast. Het evenement stond niet op het lijstje van de Veiligheidsregio, maar het besluit werd op dringend advies van de burgemeester van Meierijstad genomen. Zwaar klote, noemt wagenbouwer Jeffrey van Dinther het besluit.

Dinsdagmiddag grapte Jeffrey er nog over: ''Het moet toch gek lopen als de optocht in Schijndel weer afgelast wordt''. Maar twee uur later kreeg hij het bericht dat de optocht niet doorgaat. ''Zwaar klote, meer kan ik er ook niet van maken. Het is niet anders.'' Hij heeft wel twijfels bij het besluit. ''Ik vind het allemaal wat overdreven, maar ik ben dan ook geen arts. Buiten naar een optocht kijken mag niet maar in een volle kroeg staan wel? Dat vind ik gek.''

Jeffrey is de belangrijkste man bij De Plekkers. Sinds de kerst van 2019 werkten ze met acht man aan de carnavalswagen. ''Er zit meer dan duizend uur werk in. En nu staat die wagen daar in de loods.'' Die loods is in bruikleen en ondertussen verkocht. ''Het is dus maar de vraag hoe lang de wagen nog binnen kan staan''.

Kleine hoop

Een kleine hoop is er nog voor de Plekkers. Ze hopen op zondag 22 maart mee te kunnen doen in Veghel of Sint-Oedenrode. ''Maar de vraag is of die wel door kunnen gaan. We gaan morgen overleggen wat we als club willen.'' In Schijndel kan de optocht niet meer ingehaald worden want op 22 maart is een ander groot evenement in het dorp en dat gaat niet samen met de optocht.