Verbrandingsdood Ger van Zundert: politie toont beelden van medeverdachten en krijgt direct 18 tips

De politie is wat verder gekomen in haar onderzoek naar de gewelddadige dood van Ger van Zundert uit Breda. De 49-jarige autohandelaar werd vorig jaar april levend in brand gestoken. Hoofdverdachte Janie H. weigert tot nu toe te vertellen hoe dit precies is gebeurd, maar er zijn nu wel beelden van twee medeverdachten. Nadat deze dinsdagavond in Opsporing Verzocht getoond werden, kwamen meteen 18 tips binnen.

Ze reden in een wit busje, een Mercedes Citan, en zouden Van Zundert hebben mishandeld én bedreigd met een vuurwapen. Daarna zouden ze hem hebben vastgebonden. Te zien is op beelden dat er een derde persoon uit het busje stapt en naar binnen gaat. De twee mannen die eerst naar binnen gingen, vertrekken weer. Te zien is hoe er ineens brand ontstaat in de garage. Daarna rijdt de brandstichter de garage uit, dwars door de garagedeur.

Verdachte sprak met Limburgs accent

De twee medeverdachten zouden Nederlanders zijn, van wie in ieder geval één persoon een Limburgs accent heeft. Hij is mogelijk afkomstig uit Heerlen of omstreken. De man had op de dag van de moord nog gebeld met het bedrijf van Van Zundert aan de Sparrenweg. Hij wilde bij de autohandelaar onderdelen ophalen voor een Fiat, die hij voor zijn vrouw had gekocht, zo is te horen op opnamen die het opsporingsprogramma van AVROTROS vrijgaf. Waarschijnlijk heeft hij op deze manier Van Zundert 's avonds naar zijn bedrijf gelokt.

Van Zundert raakte zo ernstig gewond dat hij een dag later overleed. Vóór zijn dood heeft hij de politie nog precies kunnen vertellen wat er was gebeurd. Zo vertelde hij dat Janie H., een voormalige zakenpartner van hem, achter de brandstichting zit. Deze man meldde zich een dag na het delict op het politiebureau in Breda en zit sindsdien in voorarrest.

'Neem je verantwoordelijkheid'

De rechtszaak tegen deze Janie H. wordt 23 maart bij de rechtbank in Breda voortgezet. De vrouw en de zoon van Van Zundert waren een maand geleden bij een pro-formarechtszaak. In Opsporing Verzocht doet de zoon van Van Zundert een emotionele oproep aan het adres van de twee mannen, die worden gezocht. “Hoe kunnen jullie verder met je leven? Hoe kun je jezelf in de spiegel aankijken met de gedachte dat je een heel gezin kapot hebt gemaakt. (...)vastgebonden, in elkaar geslagen en aangestoken als een stuk papier. Meld je, neem je verantwoording nu het nog kan”, zo staat in een brief die in de tv-uitzending werd voorgelezen.

Politie vraagt informatie

Beide verdachten hebben een slank postuur en hun leeftijd wordt geschat op 25 tot 30 jaar oud. Eén van de twee heeft strak achterover gekamd haar, de ander lijkt een knotje te dragen. De politie is dus op zoek naar hen. Verder wil ze weten of iemand hun busje heeft gezien en hoe het kan dat het voertuig zo zwaar beschadigd is geraakt. Het busje werd met schade aan de voorkant gevonden op de Rijsbergsebaan in het buitengebied van Breda, in de buurt van de Belgische grens.

Op het eind van de uitzending was er overigens al een aantal interessante reacties binnen gekomen bij de politie.

