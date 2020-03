Bedrijf zet nanny's in voor collega's die kinderen niet naar de opvang kunnen brengen

Veel scholen laten klassen uitvallen deze week, in verband met de corona-maatregelen. Daardoor zitten ouders met de handen in het haar: waar kan je kind nog terecht? Het bedrijf ViaSana in Mill heeft er wat op bedacht: daar worden vanaf donderdag nanny’s ingezet zodat medewerkers hun kinderen mee naar het werk kunnen nemen.

Er werken zo’n honderdvijftig mensen bij de kliniek, een behandelcentrum voor mensen met bewegings- en pijnklachten. “De patiëntzorg moet zoveel mogelijk door kunnen gaan”, legt directeur Paul Kruijsen uit. “En dat gaat niet als medewerkers thuis gaan zitten omdat hun kinderen geen opvang hebben. Dus doen we dit om problemen te voorkomen.”

Op het moment wordt geïnventariseerd hoeveel medewerkers er gebruik zouden willen maken van de nanny’s. “Maar we stellen geen minimum aan het aantal kinderen,” vertelt Kruijsen, “het probleem wordt waarschijnlijk toch alleen maar groter.”

Opluchting

Daniëlle Cornelissen is opgelucht dat ze haar zoontje van zes, Lars, nu mee naar haar werk kan nemen, mocht hij straks niet meer naar school kunnen. Omdat hij autisme heeft, gaat hij elke morgen met een taxibus naar school. “Je ziet nu al dat die bus steeds wat leger is. Ik zou niet weten wat ik moest doen als hij straks niet naar school kan. Wij hebben bijvoorbeeld geen ouders in de buurt wonen die zomaar kunnen komen oppassen.”

Ook andere collega’s zijn enthousiast, vertelt Daniëlle. “Het is toch best een nare situatie nu met die corona. Dus toen dit bekend werd, ging het in de groepsapp wel even als een kippenhok heen en weer!”

De nanny’s zijn waarschijnlijk vanaf donderdag aanwezig voor de kinderen van medewerkers van Viasana. Of vanaf het moment dat er behoefte aan is.

