Aantal coronapatiënten loopt verder op: 223 mensen in Brabant zijn besmet

Het aantal geregistreerde coronapatiënten in Brabant is gestegen naar 223. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) van woensdag. Dat zijn er 66 meer dan de 157 van dinsdag.

Voor heel Nederland staat de teller nu op 503 mensen die positief zijn getest op het virus. Dat zijn er 121 meer dan dinsdag. Er zijn vijf Nederlanders gestorven aan het virus. Het gaat om ouderen die al een kwetsbare gezondheid hadden. Dat geldt ook voor de vijfde dode, iemand van 68 jaar oud met 'onderliggend lijden'. Waar deze patiënt vandaan komt, is niet bekendgemaakt.

Besmettingsbron onbekend

De bron van de besmetting is bij 199 van de 503 patiënten bekend. Ze hebben het virus opgelopen in het buitenland. Bij 92 gevallen wordt dit nog onderzocht. De meeste patiënten met een onbekende bron wonen in Brabant. Om hoeveel het exact gaat, kan het RIVM niet zeggen.

De meeste besmettingen in Brabant zijn in Tilburg. Daar staat het aantal op 42. Dat cijfer is hoogstwaarschijnlijk deels te verklaren door de besmetting van 28 medewerkers van het Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis. Of al deze besmette medewerkers in Tilburg wonen, is niet duidelijk. Maar ze hebben wel invloed op de cijfers, meldt een woordvoerder van het RIVM.

Effect van maatregelen

In Brabant gelden strenge maatregelen om zo te proberen de verspreiding van het virus te beperken. Of deze maatregelen al effect hebben, is nog niet te zeggen. "Daarvoor is het nog te vroeg. Dat effect wordt pas later deze week duidelijk in de cijfers", aldus het RIVM. Volgens de woordvoerder lukt het ondanks het grote aantal besmettingen nog om goed contactonderzoek te doen in de omgeving van de patiënten. "Het is druk bij de GGD's, maar het lukt nog."

Sinds vrijdag wordt iedereen met milde klachten opgeroepen om thuis te blijven. Maandag werd daaraan toegevoegd dat iedereen zoveel mogelijk thuis moet werken. Een dag later werden Brabanders opgeroepen om het aantal sociale contacten te beperken. Ook zijn grote evenementen verboden en wordt aan organisaties van kleinere evenementen gevraagd om te kijken of het mogelijk is om de activiteiten uit te stellen.

In dit kaartje is het aantal nieuwe registraties per dag te zien:

Overzicht per gemeente

In 38 Brabantse gemeenten zijn nu één of meer mensen besmet. Voor het eerst is daarmee in meer dan de helft van de gemeenten in Brabant spraken van een uitbraak van het coronavirus.

In deze gemeenten zijn voor het eerst besmettingen gemeld:

Bergeijk: 1

Cranendonk: 1

Cuijk: 1

Drimmelen: 1

Geertruidenberg: 1

Heeze-Leende: 1

Hilvarenbeek: 1

Roosendaal: 1

Bekijk in dit kaartje het aantal besmettingen per gemeente

De meest opmerkelijke stijgingen zijn te zien in Boekel (van 2 naar 7), Breda (van 27 naar 32), Haaren (van 2 naar 6), Tilburg (van 29 naar 42) en Uden (van 13 naar 18).

Proef in ziekenhuizen

In de Brabantse ziekenhuizen werden afgelopen weekend 1097 medewerkers getest. Van hen bleek 3,9 procent het coronavirus te hebben. De percentages verschillen per ziekenhuis. Ook werden 200 patiënten getest. Van hen bleek gemiddeld 9 procent het virus te hebben. Belangrijk om te weten is wel dat de mensen die getest zijn, al klachten hadden.

