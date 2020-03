Operatie Alfa: justitie jaagt nog altijd op neef van kopstuk Martien R.

Rechtszaak Operatie Alfa is begonnen. (Foto: Omroep Brabant)

De neef van hoofdverdachte Martien R. in de zaak rondom Operatie Alfa is nog niet opgepakt. Toch wordt hij gedagvaard voor de volgende zitting in het proces. Dat bleek woensdag tijdens de tweede pro-formazitting in de rechtbank in Den Bosch.

Toon R. uit Lith is een neef van hoofdverdachte Martien R., die gezien wordt als de leider van een grote criminele organisatie in Oss. Martien R verscheen enkele weken geleden al voor de rechter. Zijn neef Toon dus nog niet. "We zijn actief op zoek naar hem, maar hebben hem nog niet gevonden", zei de officier van justitie.

Woensdag stonden zeven leden van de organisatie voor de rechtbank in Den Bosch. Onder hen behalve een broer, ook de schoonzoon en schoonzus van Martien R.

Bea T. was volgens het OM de 'boekhouder'. Zij deed de administratie van de bende en beheerde ook het geld. In de slaapkamer van haar en haar man, schoonzoon Toon, vond de politie bij de inval in november 260.000 euro contant geld.

Ernstige ziekte

Een andere verdachte die zich meldde bij de rechtbank, voelde zich zo ziek dat hij weer naar huis mocht. De 75-jarige man uit Berghem zit vanwege zijn hoge leeftijd en ernstige ziekte niet meer in de gevangenis. Hij mag het proces thuis afwachten. Zijn voorlopige hechtenis is in januari geschorst.

Hij meldde zich woensdagmorgen voor de zitting bij de rechtbank in Den Bosch, maar voelde zich zo ziek dat hij weer naar huis mocht. Het coronavirus speelde een rol bij deze beslissing, bleek uit een toelichting van de officier van justitie. "Vanwege zijn zwakke gezondheid zit hij in een risicogroep en loopt hij extra besmettingsgevaar. Daarom is na overleg besloten om hem weer naar huis te laten gaan."