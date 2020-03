Coronavrees is ramp voor de horeca: 'Binnen een paar weken is het voor sommige zaken voorbij'

De horecabranche krijgt harde klappen te verduren in de dagen dat het coronavirus om zich heen grijpt. Brabantse ondernemers moeten nu al duizenden euro's missen door een stortvloed aan afmeldingen. "In de horeca is het altijd al balanceren op het randje, nu word je eroverheen geduwd.''

Jelle Walinga van restaurant De Oude Toren in Waalre ziet al ruim 9000 euro aan omzet verdampen door het virus. Woensdagavond zou een politieman zijn pensioen groot vieren in zijn zaak, maar de groep van tachtig man heeft afgezegd. "En dat is niet het enige wat niet doorgaat. Het hele weekend stond bij ons volgepland, maar iedereen blijft afzeggen. Het is een ramp voor de kleine ondernemer."

Jelle zit al ruim veertig jaar in het vak en heeft al meerdere crisissen moeten doorstaan. "De horeca is een van de laatste sectoren die is opgekrabbeld van de financiële crisis uit 2008. Het ging eindelijk na veel magere jaren beter en nu krijgen we deze onverwachte klap weer. Onze hele business draait om elkaar ontmoeten en dat kan opeens niet meer."

Kleine marges

Het is pure overmacht, beseft Jelle. "De maatregelen zijn nieuw. De horeca draait echter op heel kleine marges waardoor de gevolgen meteen groot zijn. Er moet snel een oplossing komen voordat de eerste bedrijven ten onder gaan. Collega's die ik heb gesproken, zeggen binnen een paar weken al in de problemen te komen."

Jelle zegt dat hij zich voorlopig niet al te druk maakt over zijn bedrijf en zijn vier vaste medewerkers. We kunnen alleen hopen op het beste. En dit soort tegenvallers hoort ook bij het ondernemersvak."

'Een zware last'

Luc van Oortmerssen heeft zijn restaurant Kir Royal in Schijf, bij Roosendaal, gesloten. "Er valt geen positieve draai meer aan te geven. Wij nemen onze verantwoordelijkheid en hopen op het beste." Dat is de boodschap die hij aan zijn gasten meegeeft. Het restaurant blijft in ieder geval tot vrijdag en waarschijnlijk tot maandag dicht vanwege het coronavirus.

Luc zegt dat het ook minder zin heeft om nu open te gaan. Het regende namelijk ook bij hem annuleringen de afgelopen dagen. "Er zijn tot nu toe al bijna vierhonderd eters die hebben afgezegd en er is al een streep door drie grote feesten gezet. In een goed weekend verwelkomen we een paar duizend mensen. Dat zit er voorlopig echt niet in."

Dit zijn heel dure weken om dicht te zijn.

De uitbater zegt dat hij een buffer heeft opgebouwd om een paar dagen dicht te gaan, maar bij de gedachte dat het weken kan gaan duren, breekt het zweet hem uit. '"Het houdt een keer op wat we aankunnen." De ondernemer heeft 27 medewerkers in dienst die hij gewoon door moet betalen. En dat is een zware last wanneer er geen inkomsten meer binnenstromen. "Dit zijn heel duren weken."

Volgens Luc zit het coronavrees er goed in bij de inwoners van Schijf. "De eerste mensen uit het dorp worden momenteel getest. We trekken ook veel gasten uit de regio Antwerpen, waar het virus ook heerst."

De ondernemers uit Schijf en Waalre zijn lang niet de enige horecabazen die het zwaar te verduren krijgen. Een koffietent in Schijndel moest maandag al zijn deuren sluiten. Alle zeven medewerkers waren verkouden. De eigenares vond het daarom niet verantwoord om open te gaan.

Helpen met leningen

Woensdagmiddag maakte het kabinet bekend dat het getroffen kleine tot middelgrote ondernemingen wil helpen met leningen. De maatregel kan snel worden ingevoerd.

