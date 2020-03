Opbouw van Paaspop gaat gewoon door: 'Afgelasten is op dit moment geen optie'

Het regent afgelastingen door het coronavirus. Grote evenementen op korte termijn gaan niet door. Maar ook organisaties die op de iets langere termijn een evenement in de planning hebben houden de situatie nauwlettend in de gaten.

Paaspop, dat over precies een maand plaatsvindt in Schijndel, zegt gewoon door te gaan. Ron van Hal van de organisatie: “We hebben elke dag overleg en staan in contact met de instanties die erover gaan. Ja, misschien moet het tegen die tijd afgelast worden. Maar om dan nu al te zeggen, laten we maar cancellen, dat is gewoon geen optie.”

Business as usual

Vooralsnog is het business as usual. De opbouw is in volle gang. “Het gaat gewoon door. De zaterdag is al helemaal uitverkocht, de kaartverkoop gaat goed.” Ook maken bezoekers zich geen zorgen, meent Hal. “Je ziet op sites als Ticketswap helemaal niet veel kaartjes die worden aangeboden.” Dat betekent volgens hem dat de meeste bezoekers gewoon willen komen.

Niet alleen het festival zelf wordt druk. De opbouw is nu al in volle gang, ook daarbij zijn veel mensen bij elkaar. Daarmee wordt wel rekening gehouden met de mogelijke verspreiding van het virus. Op de website van Paaspop wordt aan de medewerkers meegedeeld dat er extra aandacht wordt besteed aan hygiëne, zo zegt de organisatie ervoor te zorgen dat mensen overal hun handen goed kunnen wassen. Verder wordt verwezen naar de richtlijnen van het RIVM.

Wat er moet gebeuren als het festival tóch afgelast wordt, daar wil Hal nog niet aan denken. "Daarover speculeren heeft geen zin. We hebben dit virus niet in de hand. We kunnen het niet sturen. Voor nu gaat Paaspop gewoon door."

REBiRTH Festival

Ook het REBiRTH Festival in Haaren staat gepland voor over precies een maand. Op de Facebookpagina laat ook dat festival weten vooralsnog gewoon door te gaan.

“Omdat REBiRTH pas over vier weken plaatsvindt is er op dit moment geen enkele reden om het niet door te laten gaan. De nieuwe aangekondigde maatregel vanuit de provincie om grote evenementen af te gelasten geldt tot maandag. We houden de situatie in de gaten en volgen de instructies van de overheid en het RIVM op.” Het festival was woensdag niet bereikbaar voor verder commentaar.

