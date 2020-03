Wiener Sängerknaben zegt concert in Oudenbosch af vanwege corona: 'Twee jaar mee bezig geweest'

Denie de Jong van de Kiwanisclub staart meewarig naar de plek waar het concert woensdagavond had moeten plaatsvinden. Vlak voor het altaar van de basiliek in Oudenbosch. "Het zou een uniek gebeuren zijn geweest. Dit koor heeft al jaren niet meer in Nederland opgetreden. We stonden klaar om ze op te pikken op de luchthaven in Brussel maar toen kreeg ik het telefoontje."

De Wiener Sängers zijn verbonden aan een Gymnasium. De Oostenrijkse regering heeft alle scholieren en studenten dinsdag afgeraden om naar het buitenland te reizen in verband met de coronacrisis.

Goede doel

Voor het concert waren vijfhonderd kaartjes verkocht. De opbrengst was bestemd voor de CliniClowns en het Vergeten Kind. "Het is natuurlijk erg jammer dat het niet doorgaat", vervolgt Denie. "We hebben 99 procent van de mensen op de hoogte kunnen stellen. Er was veel begrip. Ze hadden zelfs medelijden met ons als organisatie."

Het decor van het concert was de Basiliek in Oudenbosch (Foto: Erik Peeters)

Bloemstukken, licht, geluid, drukwerk en slaapplaatsen. Het was volgens Denie 'tot in de puntjes geregeld'. De organisatie heeft nu alles op laatste moment moeten afzeggen. De Kiwanisclub is voor zulke onvoorziene omstandigheden verzekerd. "Eerst maar eens de kleine lettertjes goed lezen", zegt Denie. Woensdagavond komt het bestuur bijeen om de situatie te bespreken.

Alles was tot in de puntjes geregeld voor het concert (Foto: Erik Peeters)

De Wiener Sängerknaben balen ook van de afzegging. "Ze hebben gezegd dat ze graag weer naar Oudenbosch willen komen. De vraag is alleen wanneer."