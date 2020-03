We klikken weer vaker anoniem in Brabant, vooral over drugs en misdaadgeld

In Brabant en Zeeland zijn vorig jaar meer anonieme tips binnengekomen over criminaliteit. Meld Misdaad Anoniem (MMA) registreerde in totaal ruim 3100 meldingen.

De tips brachten de politie onder meer op het spoor van een gewelddadige verkrachter in Oudenbosch, een grote opslagplaats voor synthetische drugs in Nieuwendijk maar ook illegaal vuurwerk op een zolder in Geldrop en vooral veel hennepkwekerijen.

'Recordjaar' in oosten

In Oost-Brabant waren er in 2019 ruim 1300 anonieme tips over misdaad. Dat is 16 procent meer dan in 2018. Nooit eerder kwamen er zo veel tips binnen in het oosten van de provincie.

Dat is goed nieuws voor de politie. Die organiseerde afgelopen jaar nog een voorlichtingscampagne omdat er steeds minder werd geklikt.

Vooral over drugs kwam bruikbare info binnen. In dit gebied in Brabant pakte de politie dankzij die tips 243 mensen op. En de politie vond daar 38 vuurwapens en 21.000 hennepplanten.

Ook meer tips in westen

In de politieregio Zeeland-West-Brabant ging het om ruim 1800 tips. Een stijging van 13 procent was dat. Maar het was geen recordjaar. Ook hier: verhoudingsgewijs vooral veel info over drugs. Hier leidde dat tot 128 arrestaties. En de vondst van 17 vuurwapens en 30.000 hennepplanten.

Wat opvalt in de cijfers is dat er in Zeeland en West-Brabant bovengemiddeld veel wordt getipt. In Oost-Brabant zitten ze iets onder het landelijk gemiddelde met de hoeveelheid tips.

'Topjaren'

2016 en 2017 waren nog altijd de ‘topjaren’ in Brabant als het gaat om anonieme meldingen. In 2018 kwamen er minder tips binnen. Maar de trend is dus weer opwaarts. Ook landelijk.

In 2019 kwamen landelijk bijna 17.000 tips binnen. Ook méér dan voorgaande jaren maar het was nét geen recordjaar. Dankzij die tips kon de politie ruim 2200 arrestaties verrichten, 450.000 hennepplanten in beslag nemen, 216 vuurwapens en zo’n 300.000 euro aan cash geld.

Zwart geld

Vorig jaar viel er landelijk meer op. Nooit eerder werd er zo veel geklikt over witwassen en crimineel geld. 44 procent meer dan een jaar eerder. Dat is niet zo gek volgens MMA-woordvoerder Marc Janssen: ”Drugs en illegale geldstromen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden”.

Ook over harddrugs kwamen 30 procent meer tips binnen. En ook hier waren de cijfers nooit eerder zo hoog. Zo waren er veel meer tips over mogelijke drugslabs: 321 in totaal. De tips gaan ook over lokale dealers. “De aard van de meldingen is heel divers, maar de overeenkomst tussen de melders is dat ze zich zorgen maken”.

Dierenmishandeling

Andere opvallende stijgers: rijden onder invloed, illegaal vuurwerk, wapens en munitie en moord en doodslag.

Er waren ook 'dalers'. Vorig jaar kwamen er minder tips over uitkeringsfraude, dierenmishandeling en wietkwekerijen in bedrijfspanden. Hoe dat kan is niet te achterhalen omdat de tipgevers onbekend blijven en dus niet achteraf nog eens gebeld kunnen worden.