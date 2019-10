'Pakketbezorger' die jonge vrouw vastbond en verkrachtte, moet vijf jaar de cel in

De man (37) die in maart van dit jaar een vrouw van 21 in het huis van haar ouders in Oudenbosch heeft vastgebonden en vervolgens verkracht, moet vijf jaar lang de cel in. Dat heeft de rechter donderdag bepaald.

De rechter rekent het hem aan dat hij de jonge vrouw in haar eigen huis heeft belaagd, terwijl dat juist de plek is waar een mens zich veilig zou moeten voelen. De straf is hoog omdat de verkrachting volgens de rechter ook veel impact heeft gehad op de gemeenschap. Het slachtoffer was willekeurig gekozen door de man en het had dus ieder ander in Oudenbosch kunnen gebeuren, zei de rechter.

Bekend

Bij de behandeling van de zedenzaak twee weken geleden in de rechtbank in Breda bekende de verdachte dat hij het slachtoffer inderdaad heeft geboeid. Dit nadat hij het huis van haar ouders binnendrong, terwijl hij zich voordeed als pakketbezorger. Dat hij haar verkrachtte, ontkende hij.

De verklaringen van de verdachte en het slachtoffer liggen ver uit elkaar zo bleek in de rechtbank. De verdachte beweert dat de vrouw toestemde in de seksuele handelingen die hij uitvoerde. Toen hij besefte dat zij geen seks wilde zou hij zijn gestopt. Volgens de jonge vrouw is de waarheid een heel andere.

'Web van eigen leugens'

De officier van justitie gaf tijdens de zitting aan dat de verdachte 'terecht is gekomen in een web van eigen leugens'.

Behalve de gevangenisstraf eiste justitie ook dat de verdachte de jonge vrouw ruim 10.000 euro smartengeld moet betalen.

