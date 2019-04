Verdachte van zeer ernstig geweldsmisdrijf Oudenbosch is 36-jarige man uit Belgische Loenhout

Waar de man precies van verdacht wordt, wil een woordvoerder van het Openbaar Ministerie pas zeggen als de man is voorgeleid. Alles wijst erop dat de man zich mogelijk ook schuldig heeft gemaakt aan een zedenmisdrijf. Daarbij zou het slachtoffer zijn geboeid. De politie wil dat niet bevestigen.

Smoes

Het slachtoffer, een jonge vrouw, was donderdag 21 maart alleen thuis in haar huis in de wijk Velletri toen aan het begin van de middag werd aangebeld door een man. Met een smoes praatte hij zich naar binnen. In de woning vond vervolgens een geweldsmisdrijf plaats. Nadat de dader was vertrokken, kon het slachtoffer via een buurtbewoner alarm slaan.

De zedenrecherche hield na het geweldsmisdrijf een groot onderzoek in de wijk. Daarbij werden buurtbewoners bevraagd en camerabeelden veilig gesteld. Uit het onderzoek kwam onder meer naar voren dat de dader mogelijk reed in een witte Audi A1 met Belgisch kenteken.

De politie hield na het geweldsmisdrijf een groot buurtonderzoek in de wijk Velletri. (Foto: Erik Peeters)

Opsporing Verzocht

De afgelopen weken werden in de opsporingsprogramma's Bureau Brabant en Opsporing Verzocht veel aandacht besteed aan de zaak. Zo werden camerabeelden getoond waarop de man en zijn auto te zien was. Ook is een compositietekening van de dader verspreid. Er kwamen vijftien tips binnen waarbij ook namen werden genoemd.

"Een van de anonieme tipgevers sloeg aan op de combinatie van de getoonde beelden, de compositietekening en de auto. Hij wees op de 36-jarige Belg", aldus woordvoerder Willem van Hooijdonk van de politie. "Het onderzoeksteam heeft hier verder op door gerechercheerd. In overleg met de officier van justitie in Breda is de verdachte dinsdag door de Belgische politie aangehouden."

Uitlevering

De auto van de verdachte, een witte Audi A1, is in beslag genomen. Ook is zijn huis doorzocht. Daarbij zijn verschillende spullen in beslag genomen. De verdachte wordt woensdag voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Turnhout. Mogelijk wordt hij later deze week uitgeleverd aan Nederland.