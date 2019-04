Deze witte Audi kan leiden naar de dader van ernstig geweldsmisdrijf Oudenbosch

OUDENBOSCH -

De politie is nog steeds op zoek naar de man die op 21 maart het huis van een jonge vrouw in Oudenbosch binnendrong en daar een ‘zeer ernstig geweldsmisdrijf’ pleegde. De politie weet inmiddels dat hij waarschijnlijk in een witte Audi A1 met Belgisch kenteken rijdt. In Bureau Brabant doet de politie maandagavond een oproep naar camerabeelden van die auto.