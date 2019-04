Compositietekening van dader ernstig geweldsmisdrijf Oudenbosch vrijgegeven, zeven nieuwe tips

Het slachtoffer, een jonge vrouw, was donderdag 21 maart alleen thuis in haar huis aan de Romelaan toen rond het middaguur werd aangebeld door een man. Met een truc praatte hij zich naar binnen. In de woning vond vervolgens een zeer ernstig geweldsmisdrijf plaats.

De politie heeft een foto van een beveiligingscamera en een compositietekening verspreid:

Buurtonderzoek

Uiteindelijk is de dader om 13.08 uur vertrokken waarna het slachtoffer via een buurtbewoner alarm sloeg. De politie kan in kader van het onderzoek niet zeggen wat er precies is gebeurd. De zedenrecherche heeft in de dagen na het misdrijf een groot buurtonderzoek gehouden.

Lees ook: Zeer ernstig geweldsmisdrijf met jonge vrouw in Oudenbosch, 'slachtoffer werd geboeid in huis'

In deze auto reed de man. (Foto: politie)

Signalement dader

De wat dikke dader zou een goed Nederlands sprekende lichtgetinte man zijn. Buurtbewoners zagen die bewuste dag een 'onguur type' met een pakketje door de buurt lopen. Hij zou kort daarvoor met zijn auto, een witte Audi A1 met buitenlands kenteken, door de straat Vredepark zijn gereden. Dat blijkt uit nieuwe camerabeelden die dinsdagavond zijn vrijgegeven. De politie vraagt mensen die informatie hebben over de zaak contact op te nemen.

Lees ook: Vrouw op klaarlichte dag aangevallen in Oudenbosch, politie staat nog steeds voor een raadsel

Vorige week kreeg de politie vijf tips binnen over het ernstig misdrijf. Dinsdagavond kwamen daar na de uitzending van Opsporing Verzocht twee aanwijzingen bij. Woensdag kwamen er vijf nieuwe tips bij.