Vijf tips over ernstig geweldsmisdrijf met jonge vrouw in Oudenbosch

OUDENBOSCH -

De politie heeft tot nu toe vijf tips binnengekregen over het ernstig geweldsmisdrijf vorige week donderdag in Oudenbosch. Bij het misdrijf was een jonge vrouw het slachtoffer. Waar de aanwijzingen over gaan wil de politie niet zeggen. "Maar er zit bruikbare informatie tussen", laat een woordvoerster weten.