Vrouw op klaarlichte dag aangevallen in Oudenbosch, politie staat nog steeds voor een raadsel

De politie tast nog altijd in het duister wie de dader is van een ernstig geweldsmisdrijf in Oudenbosch. Daarbij werd een jonge vrouw op klaarlichte dag aangevallen door een man in haar ouderlijk huis. Volgens de politie is er sprake van een 'gevoelige zaak'.

De vrouw zou vorige week donderdag zijn geboeid en kreeg een doek in of tegen haar mond gedrukt. Volgens buurtbewoners is de vrouw daarna seksueel misbruikt. De politie wil hier in het belang van het onderzoek niets over zeggen. "We houden alle opties open", aldus een woordvoerder van de politie.

Geen tips

Dinsdag besteedde het programma Opsporing Verzocht aandacht aan de zaak. Hierbij werden ook beelden van de vermoedelijke dader getoond. Justitie besloot om verder nauwelijks details vrij te geven. De uitzending heeft tot nu toe geen tips opgeleverd. De dader is nog voortvluchtig.

De zedenpolitie heeft zaterdag een uitgebreid buurtonderzoek gehouden. Tientallen bewoners werden bevraagd of ze 'iets verdachts hadden gezien'. De vrouw was donderdag 21 maart aan het begin van de middag alleen thuis toen werd aangebeld door een man.

Mysterie

Met een truc wist de man zich de woning binnen te praten. Vervolgens vond in het huis een ernstig geweldsmisdrijf plaats. Volgens de politie zijn er geen soortgelijke meldingen binnengekomen. De politie doet verder geen mededelingen over de zaak.