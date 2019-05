'Verdachte zedenzaak Oudenbosch is bewaker bij Defensie', man wordt verdacht van verkrachting

De 36-jarige man die begin april werd aangehouden voor een zeer ernstig geweldsmisdrijf in Oudenbosch is een bewaker die werkt voor Defensie. Dat schrijft De Telegraaf. Hij wordt verdacht van verkrachting en wederrechtelijke vrijheidsberoving, bevestigt het Openbaar Minister na berichtgeving in de krant.

De verdachte, een Nederlander die woont in het Belgische Loenhout, is volgens de krant bewaker van zeer gevoelige defensiecomplexen. De krant noemt onder meer het hoofdkwartier van de luchtmacht in Breda en de kazerne van het Korps Commandotroepen. De man is geen militair, maar een burgermedewerker van de Defensie Bewakings- en beveiligingsoperatie.

Eerder zou hij in dienst zijn geweest bij de Koninklijke Marechaussee.



Het slachtoffer in de zaak is een jonge vrouw. Zij was donderdag 21 maart alleen thuis in haar huis in de wijk Velletri in Oudenbosch toen aan het begin van de middag werd aangebeld door een man. Met een smoes praatte hij zich naar binnen. In de woning vond vervolgens een geweldsmisdrijf plaats. Nadat de dader was vertrokken, kon het slachtoffer via een buurtbewoner alarm slaan.

De verdachte werd op 9 april aangehouden. De politie kwam hem op het spoor na een tip die binnenkwam bij Meld Misdaad Anoniem. Dit nadat onder meer de opsporingsprogramma's Bureau Brabant en Opsporing Verzocht aandacht hadden besteed aan de zaak.

Rechtszaak deze zomer

De man is inmiddels uitgeleverd aan Nederland. Hij zit vast in afwachting van zijn rechtszaak. Die dient volgens de krant midden juli.