Huisdieren en coronavirus: 'Ben je besmet? Knuffel dan maar even niet met je hond of je kat'

Baasjes van huisdieren hoeven niet bang te zijn dat ze door hun hond of kat worden besmet met corona. Maar als je wél getroffen bent door het coronavirus, dan kun je een knuffelpartij met je huisdier het beste even uitstellen.

“Er is vooralsnog geen bewijs dat huisdieren het virus echt kunnen verspreiden”, zegt dierenarts Caroline Hommers. Toch raadt ze mensen die besmet zijn aan voorzichtig te zijn. Ze kunnen de verzorging van huisdieren beter overlaten aan gezonde huisgenoten.

Pas op met pootje geven

“Bekend is dat het risico bestaat dat je het virus via je handen kunt overdragen. Stel dat je hond een pootje geeft, dan kan het virus zich mogelijk even nestelen in de vacht van de hond. Als iemand kort daarna het pootje ook aanraakt, bestaat er een kleine kans dat het virus op die manier wordt overgebracht.”

Je hoeft er overigens niet voor te vrezen dat je geliefde hond of kat ziek wordt. “Er zijn nog geen dieren ziek geworden van het coronavirus”, aldus Hommers. Honden en katten hoeven niet binnen te blijven.

Koeien en varkens even mijden

En hoe zit het dan met landbouwdieren? Als je besmet bent met het coronavirus, dan kun je je koeien, varkens of paarden beter even mijden, zegt de Wageningen Bioveterinary Research (WBVR). Ze houden zich daar bezig met de gezondheid van dieren en de bestrijding van dierziekten. Omdat landbouwdieren vaak ook een rol spelen in de voedselproductie, roept WBVR om voorzichtig te zijn totdat er meer bekend is over de risico's.

Dierenartsen die verdenkingen hebben omdat een dier ziekteverschijnselen vertoont na contact met een patiënt met het coronavirus in thuisisolatie, moeten contact opnemen met de NVWA. Er is een test beschikbaar, waarmee verdachte dieren getest kunnen worden. Dit gebeurt echter enkel in risicosituaties en in overleg met de NVWA.

