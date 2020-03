Schoenen verkopen vanuit de doos, want door coronavirus is het winkelinterieur niet geleverd

EINDHOVEN -

Thom van Mierlo (26) zou beginnen in een mooi nieuw ingerichte schoenenwinkel in Eindhoven, maar het coronavirus gooit roet in het eten. Er zou een nieuw interieur van zijn winkel in China gemaakt worden. Maar die is nu vertraagd. "Het is superbalen." Toch heeft hij de winkel geopend en verkoopt hij nu schoenen recht uit de doos.