Verdachte van moord op tonprater Frank Schrijen is asielzoeker

Een asielzoeker wordt ervan beschuldigd dat hij eerder deze maand Frank Schrijen uit Boxmeer om het leven heeft gebracht. Een woordvoerder van de politie wil dat niet bevestigen. De verdachte werd dinsdag opgepakt. Schrijen, een bekende tonprater, werd 1 maart dood gevonden in zijn huis. Over hem deden al lang verhalen de ronde dat hij onder anderen jonge asielzoekers voor seksuele activiteiten ronselde.

De verdachte die sinds dinsdag vastzit, is een man van 26. Hij woonde in het asielzoekerscentrum (azc) in het Limburgse Echt en werd dinsdag aangehouden in een huis in Gilze. Mogelijk gaat het ook hier om een woning van het azc. De verdachte zou volgens De Gelderlander en De Limburger afkomstig zijn uit Trinidad en Tobago.

De 56-jarige Schrijen werd die zondagavond dood gevonden in zijn huis aan de Steenstraat in Boxmeer. De tonprater was door geweld om het leven gebracht, mogelijk eerder die week.

