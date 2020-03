Joeri gaat écht met zijn Nikki trouwen... maar wanneer?

Het zijn hectische dagen voor Joeri en Nikki. Kan hun huwelijk op 27 maart doorgaan of toch niet? Bruidegom Joeri Damen uit Etten-Leur weet het ook niet meer: "De gemeente en de feestzaal in Breda zeiden donderdag dat die 120 tot 150 gasten geen probleem waren."

Eén ding weet Joeri wel zeker: "Mijn huwelijksreis naar Amerika gaat niet door." Joeri moest de reis annuleren door het inreisverbod van de Amerikaanse president Trump, maar krijgt de kosten gelukkig wel terugbetaald. "Vrienden roepen vaker: 'Waarom boek jij nog bij een reisbureau?' Nou, hierom bijvoorbeeld. Ik werd gisteren meteen gebeld dat ik alles terugbetaald krijg."

Nikki en Joeri zouden elkaar 27 maart hun ja-woord geven (foto: Joeri Damen).

Als het over het trouwdatum zelf gaat, slaat de twijfel wel toe. Joeri gaat zeker trouwen met zijn Nikki, maar of dat volgende week vrijdag gebeurt, weet hij ook niet meer: "Ik belde donderdag met de gemeente en die zei dat het huwelijk gewoon door kon gaan. Ook mijn 120 gasten waren geen probleem. Alleen bijeenkomsten met meer dan honderd mensen waar een vergunning voor nodig is, zijn afgeblazen. Hier is geen vergunning voor nodig en dus kan het gewoon doorgaan", kreeg een verraste bruidegom te horen.

Geen probleem

Ook bij zaal De Boschwachter in Breda waar 150 trouwgasten worden verwacht, werd niet moeilijk gedaan. "Ook hier werd mij verteld dat het feest geen probleem is, maar voor de zekerheid is er met potlood een nieuwe datum in oktober in de agenda gezet", vertelt Joeri.

De bruid en bruidegom weten het even niet meer en houden samen thuis een 'crisisoverleg' om te bepalen wat te doen. Joeri's verstand zegt dat beide bijeenkomsten niet door kunnen gaan, maar toch twijfelt hij.

De liefde voor pretparken delen Joeri en Nikki al acht jaar (Foto: Joeri Damen).

Vrijdagmiddag maken de gemeente en de feestzaal alsnog een einde aan die twijfel: het feest gaat niet door. Een bijeenkomst met meer dan honderd man mag niet.

Een gemeentewoordvoerder legt uit dat alle maatregelen en gevolgen donderdagmiddag nog niet bij alle ambtenaren duidelijk waren. Marcel de Kok van De Boschwachter zegt ook dat in de hectiek niet alle regels meteen duidelijk waren, maar nu wel.

Er komt een datum

De gevolgen voor Joeri en Nikki zijn te overzien. Ze houden ook zonder het officiële papiertje heel veel van elkaar. Een nieuwe feestdatum is al vastgelegd zonder extra kosten en een trouwdatum veranderen kost volgens de website van de gemeente Etten-Leur 30 euro.

Wat betreft de huwelijksreis: "Op dit moment is er voor ons toch weinig aan in de VS", relativeert Joeri "We zijn pretparkfan en zouden daar verschillende parken bezoeken, maar die zijn nu toch gesloten vanwege corona."