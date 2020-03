Opbouw van Paaspop ligt stil vanwege coronavirus

Paaspop wil niet reageren op de laatste ontwikkelingen. Woordvoerder Ron van Hal wijst op een verklaring van donderdag waarin staat dat ze het advies van het RIVM volgen.

Dat advies is dat alle festivals verboden zijn tot en met 31 maart. Anderhalve week later moet het driedaagse festival in Schijndel beginnen. Vorig jaar trok de opener van het festivalseizoen 90.000 bezoekers.

Ondertussen staan al diverse steigerbouwwerken opgebouwd en de tenten zijn al uitgezet. Volgens de gemeente Meierijstad, waar Schijndel onder valt, heeft de gemeente het festival nog niet verboden. En ook de opbouw is niet door de gemeente stilgelegd. "Maar maandag kan de situatie zomaar veranderen als er extra maatregelen voor Brabant komen", aldus een woordvoerder.

Volgens leveranciers van het festival is er volgende week overleg over hoe het verder gaat met Paaspop. Ze hopen maandag weer verder te kunnen met de opbouw. Mogelijk komt de organisatie van het festival later deze vrijdag met een officiële reactie.

