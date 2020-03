Marktkooplui willen met kort geding voorkomen dat weekmarkten worden afgelast

De gemeente Eindhoven heeft besloten de wekelijkse markt op het 18 Septemberplein af te gelasten. Ook markten op de Woenselse Markt, Winkelcentrum Woensel en het Gerardusplein gaan niet door. Kleinere markten in verschillende wijken in de stad, kunnen wel doorgaan. "We snappen dat dit voor de marktkooplui heel vervelend is, maar we volgen hiermee de aanwijzingen die we vanuit het Rijk krijgen", zegt de gemeente Eindhoven.

Een onzinnig argument, vindt brancheorganisatie CVAH. “Waarom zou je markten verbieden, terwijl supermarkten en andere winkels wel gewoon open mogen blijven”, vraagt voorzitter Henk Achterhuis zich af. “Dat is gewoon volstrekt onrechtvaardig.”

Kort geding

De brancheorganisatie spant daarom een kort geding aan, tegen de gemeente Dordrecht. Met een rechterlijke uitspraak in die gemeente als voorbeeld, moeten dan andere gemeenten worden overtuigd hun markten óók weer door te laten gaan. Maandag of dinsdag hoopt CVHA naar de rechter te kunnen.

Ondertussen is stroopwafelbakker Kluitmans is niet de enige marktkoopman die niet meer weet waar hij het moet zoeken. De brancheorganisatie CVAH wordt platgebeld, vertelt Achterhuis. “In heel Nederland zijn er tientallen gemeenten die de weekmarkten stopzetten. Volledig onterecht, vinden wij.”

Pure wanhoop

De paniekreacties bij marktkooplui zijn dan ook niet zo vreemd, vindt Achterhuis. “Als de markten veertien dagen dicht moeten, gaat dat een hele hoop mensen in de problemen brengen.” Hij omschrijft de situatie als 'pure wanhoop'.

Daar kan stroopwafelbakker Jeffrey zich bij aansluiten. “Ik heb vannacht tot drie uur naar het liveblog zitten kijken. Op dinsdag sta ik altijd in Eindhoven, maar dat kan nu dus niet meer. Twee dagen in de week stond ik bij ASML, maar daar is de horeca nu ook op de schop. En dan op donderdag heb ik nog Valkenswaard. Maar ik hoor van collega’s dat het daar misschien ook gaat stoppen. Ik vrees dat ik straks tot Pasen thuis zit.”

De gemeente beslist

Of er weekmarkten mogen worden gehouden, beslist elke gemeente voor zich. Zo kan het zijn dat in de gemeente Eindhoven alles wordt afgelast, terwijl de gemeente Breda de markt gewoon laat doorgaan. “Hij staat er nu, op de Grote Markt”, zegt een woordvoerder van die gemeente. “En vooralsnog gaan alle weekmarkten in onze gemeente gewoon door.”

Ook de gemeente Tilburg heeft dat besloten, na overleg vrijdag. “In Tilburg gaan de weekmarkten door”, zegt de woordvoerder, “maar wel met het nadrukkelijke verzoek de inmiddels bekende hygiënevoorschriften in acht te nemen.” In de gemeente Den Bosch kunnen de markten in ieder geval nog tot en met maandag doorgaan. Daarna wordt een nieuw besluit genomen. “De zaterdagmarkt kan er morgen dus gewoon staan.”