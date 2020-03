Parenclub voorlopig dicht vanwege coronacrisis: 'Anders staat er vanavond honderd man aan de deur'

Frank wordt overspoeld met telefoontjes en mailtjes van mensen die langs willen komen. "Ze snappen het echt niet. Ik denk dat ze denken dat hen niets overkomt."

Om het uur poetsen

Al wekenlang houdt Frank de ontwikkelingen rondom het coronavirus nauwlettend in de gaten. "Ik had verwacht dat de gemeente of de GGD allang gebeld zou hebben. Maar niemand heeft gezegd dat wij dicht moeten." Toch heeft hij besloten de poort van Mystique voorlopig te sluiten. "We kunnen het gewoon niet riskeren. We moeten voor onze bezoekers en onszelf opkomen. Anders dam je het nooit in. Dit virus moet gewoon stoppen."

Per week ontvangt parenclub Mystique een kleine duizend bezoekers. "Gisteren waren er zo'n zeventig mensen binnen. En op vrijdag- en zaterdagavond zijn er meestal 150 mensen." De club had daarom allerlei maatregelen getroffen. "Zo waren er alleen papieren handdoeken en overal lag desinfecterend spul om de handen mee schoon te maken. Ook werden de trapleuningen en deurklinken om het uur gepoetst met Dettol."

Partnerruils en gangbangparty's

Toch besefte Frank heel goed dat openblijven eigenlijk geen optie meer was. "Als de mensen zo dicht op elkaar zitten en dan ook nog seksueel contact hebben... Er zijn mensen die ruilen van partner. Maar er zijn er ook bij die gewoon met z’n tweetjes blijven. Laatst lagen ze boven met tien man bij elkaar en dan kijk ik het aan en denk ik: waar zijn we dan toch mee bezig?!" Zo werd er vorige week nog een gangbangparty gehouden. "Dan is er normaal gesproken zo'n 250 man binnen. Maar afgelopen week was het maar de helft."

Parenclub Mystique heeft zo'n 12.000 leden en bestaat al 19 jaar. "Ik ben er wel verdrietig door. Dit had niemand aan zien komen. Het is een flinke strop. Maar de gezondheid van onze bezoekers en onszelf is belangrijker", vertelt Frank aangedaan.

Voor Van Loon is het sluiten van zijn club het enige juiste besluit. Maar niet al zijn gasten begrijpen de ernst van de situatie. "Echt, als wij vanavond de deur open zouden doen, dan weet ik zeker dat er zo honderd mensen binnen zitten."

Deze poster hangt op de deur van parenclub Mystique (foto: Frank van Loon).

Donderdag kwam er nog een man hoestend en snotterend binnen. Frank besloot de man buiten te zetten. "Hij reageerde heel gepikeerd en vond het grote onzin. Die mensen snappen het gewoon echt niet."

Frank baalt enorm van de situatie. "We hebben in die 19 jaar wel iets opgebouwd. We hebben nooit gekke dingen gedaan, alleen maar werken, werken, werken. Maar de kosten van het pand en van het personeel moet je gewoon doorbetalen." Daarnaast maakt Frank zich ook zorgen om zijn eigen gezondheid. "Ik ben u wel een beetje angstig omdat er veel bezoekers zijn geweest. Heb ik dadelijk ook niet iets onder de leden? Je wordt er een beetje mensenschuw van."

Alle bezoekers en leden van de Rucphense parenclub zijn via de website en de mail ingelicht. "Zodra wij weer open gaan, laten wij het natuurlijk meteen weten."

Rondgang

Uit een rondgang langs verschillende Brabantse seksclubs blijkt dat er een groot gevoel van onzekerheid heerst. Zo is Tilburg Privé nog open: "Maar wel op minder dan halve kracht. En dat is al drie weken zo." De seksclub houdt de situatie van dag tot dag nauwlettend in de gaten. Dat geldt ook voor Nightingale Gentlemen’s Club in Eindhoven en club Reeperbahn in Breda. De eigenaar van swingersclub Ultimate Dream in Beek en Donk heeft donderdag besloten de deuren tijdelijk te sluiten.