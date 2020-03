Verdachte van moord op Frank Schrijen nog zeker twee weken langer vast

Een man van 26 blijft nog zeker twee weken langer vastzitten, omdat hij betrokken zou zijn geweest bij de gewelddadige dood van Frank Schrijen. Het 56-jarige slachtoffer, al jaren succesvol als tonprater, werd op 1 maart dood gevonden in zijn huis in Boxmeer.

De verdachte werd vrijdag voorgeleid bij de rechtbank in Den Bosch. Die vond dat er voldoende redenen zijn om hem langer in de gevangenis te houden. De man, een asielzoeker uit het Caribische Trinidad en Tobago, werd dinsdag aangehouden in Gilze. Hij woonde in een asielzoekerscentrum in het Limburgse Echt.

'Asielzoekers geronseld'

Over Schrijen deden al lang verhalen de ronde dat hij onder anderen jonge asielzoekers voor seksuele activiteiten ronselde, zo vernam Omroep Brabant van verschillende bronnen. Hij werd die zondagavond dood gevonden in zijn huis aan de Steenstraat. De politie maakte de volgende ochtend bekend dat ze uitging van een misdrijf. Het is niet bekend wanneer, hoe en waarom het slachtoffer is gedood.

Afgelopen zondag was er een openbare herdenkingsbijeenkomst. Inmiddels is in besloten kring afscheid van hem genomen.

