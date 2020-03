Oorverdovende stilte in de kerken: 'In tijden van nood wil je er juist voor de mensen zijn'

De komende weken gaan alleen dopen en uitvaarten in sobere vorm door. De voorgangers passen voor de plechtigheden mogelijk de liturgie aan en er wordt gelet op het aantal mensen in de kerk. Andere kerkelijke activiteiten zoals bijeenkomsten voor vormelingen en communicanten, vergaderingen en koorrepetities zijn ook afgelast.

Veiligheid

Paul Verbeek is als vicaris vervanger van de bisschop, maar hij is ook pastoor in Bergen op Zoom. “We moeten rekening houden met de veiligheid van mensen die naar de kerk komen voor de plechtigheid die wél door kan gaan, maar tegelijk ervoor zorgen dat dat met eerbied gebeurt. En we zullen mensen eventueel vragen wat verder uit elkaar in de kerkbanken te gaan zitten”, legt de vicaris uit.”

Ook de Gertrudiskerk houdt voorlopig geen vieringen meer (foto: Erik Peeters)

De bisschoppen hebben aan kerken die het aandurven, gevraagd om hun deuren op sommige momenten op een kier te zetten, zodat gelovigen er nog terecht kunnen voor een persoonlijk gebed. “Maar ik merk nu al dat de mensen die hier de kerk doordeweeks openhouden zich toch aansluiten bij andere openbare gebouwen in de stad die dichtgaan. Daar kun je alleen maar respect voor hebben.”

'Mensen komen in isolement'

Verbeek noemt het een lastig parket waar de parochies mee te maken krijgen “We zijn gewend om onze zorg gezamenlijk te delen in de kerk en dat kan nu niet juist om de veiligheid. Het is een heel naar virus met een zwaar effect. Het is levensbedreigend en brengt ook zoveel mensen in een isolement, daar kun niets aan doen. Dat doet zo verschrikkelijk veel pijn.”

