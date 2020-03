Rutte: 'Scholen blijven open en stop met hamsteren'

D scholen blijven maandag gewoon open. Dat zei premier Mark Rutte vrijdagmiddag in een persconferentie. De premier benadrukte meerdere malen dat alle afwegingen worden genomen vanuit volksgezondheid. "De kans op besmetting voor kinderen is beperkt", zei hij.

"Als scholen open blijven dan heeft dat verregaande gevolgen voor de samenleving. Voor Nederland geldt dat de samenleving breed kan blijven functioneren. We hebben verstandige mensen in ons land, als je lichte klachten hebt of koorts ga je naar huis. We moeten het van dag tot dag bekijken.

Maar de premier realiseert zich ook dat scholen in staat moeten zijn om zelf beslissingen te nemen. "Als er gaten vallen door het wegvallen van docenten moeten scholen zelf afwegingen maken." Mochten scholen besluiten om dicht te gaan, dan roept Rutte op om te kijken hoe kinderen van ouders die werken in 'vitale sectoren' kunnen worden opgevangen.

Hij doelt daarmee op mensen die werken in de zorg of bij veiligheidsdiensten. Maar medewerkers van supermarkten horen daar volgens hem bij.

'Stop met hamsteren'

Rutte roept Nederlanders op te stoppen met het hamsteren van bijvoorbeeld wc-papier en voedsel. Dat is niet alleen onnodig, het treft ook 'mensen die hard voor ons aan het werk zijn en na een lange dag de schappen leeg aantreffen'.

"Stop daarmee", zei Rutte na een dag vol berichten over wc-papiertekorten en mensen die grootschalig eten en drinken inslaan. Hij noemt dat gedrag 'vervelend'. Het is 'niet aardig' voor hulpverleners en anderen die in touw zijn om de coronacrisis het hoofd te bieden, waarschuwt de premier. Die hebben geen tijd om te hamsteren en dreigen daardoor achter het net te vissen.

Sinds het kabinet donderdag nieuwe, veel ingrijpender maatregelen aankondigde om de opmars van het coronavirus te stuiten, maken supermarkten melding van hamsterende klanten. Veel gekochte producten zijn bijvoorbeeld handgels, zakdoekjes, zeep, reinigingsdoekjes, houdbare producten en toiletpapier.

Nog geen noodtoestand

Rutte spreekt nog niet van een noodtoestand in het land. "Het staatsbestel zit nog niet in de weg. De bestaande wetten en regelgeving hebben ons nog niet in de weg gezeten om besluiten te nemen. Dus van een noodtoestand is nog geen sprake", zei hij kort.

Lees alles over het coronavirus op onze themapagina.