Jeroen Bosch Ziekenhuis richt speciale corona-afdeling in

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch heeft een speciale corona-afdeling ingericht. Dat meldt het ziekenhuis vrijdagavond. Alle patiënten die zijn besmet met het coronavirus worden bij elkaar op de afdeling longgeneeskunde geplaatst. Longpatiënten gaan naar een andere afdeling.

De patiënten op de speciale corona-afdeling liggen in strikte isolatie. Er mag geen bezoek langskomen en de patiënten worden verzorgd door een team dat speciaal is gevormd om het nieuwe virus te behandelen. In dit team werken geriaters, internisten en longartsen samen met verpleegkundigen.

Werkdruk

De speciale afdeling is vooral bedoeld om druk weg te nemen bij het andere zorgpersoneel. "De meerwaarde van een corona-afdeling met een vast team is dat de reguliere verpleegafdelingen van het ziekenhuis worden ontlast door patiënten met corona zoveel mogelijk op één afdeling te plaatsen", schrijft het ziekenhuis.

Het ziekenhuis heeft al ervaring met het inrichten van een speciale afdeling. Sinds 2018 wordt elk griepseizoen een griepafdeling geopend.

