Man gestikt door gas in rioolbuis: werkgever moet boete van 80.000 betalen

Helma Reinigingsbedrijf in Goirle moet een boete van 80.000 euro betalen. Volgens de rechtbank in Breda is het schuldig aan de dood van een werknemer, in december 2014. Bovendien heeft Helma onvoldoende lering getrokken uit het noodlottige bedrijfsongeval, zo vindt de rechter.

Bij het ongeluk kwam een man van 27 uit Tilburg om het leven. Hij had het giftige gas waterstofsulfide ingeademd bij het schoonmaken van een rioleringsbuis. Dit gebeurde bij werkzaamheden aan de Oisterwijksedreef in Haaren.

Reanimatie mocht niet baten

De Tilburger wilde via een ladder uit de rioolbuis klimmen, terwijl hij niet gezekerd was. Daarom viel hij naar achter. Het slachtoffer werd nog door hulpdiensten met touwen uit de put gehaald en gereanimeerd, maar dat mocht niet baten.

Zowel de rechter als het Openbaar Ministerie vond de omstandigheden waaronder het werk moest worden verricht niet veilig. Zo was de Tilburger, een plichtsgetrouwe werknemer, er niet goed op voorbereid en was er onvoldoende toezicht. Verder had hij geen gasmeter bij zich en droeg hij evenmin een masker. Bovendien was een collega met wie het slachtoffer die dag samenwerkte, nog in opleiding en had die dit werk nog nooit eerder uitgevoerd.

Geen natuurlijke dood

De directie van Helma Reinigdienst meldde snel na het bedrijfsongeval dat haar medewerker was overleden aan een acute hartstilstand. Daarover heeft tijdelijk een verklaring op haar website gestaan. Ook de lijkschouwer in deze zaak oordeelde dat sprake was van een natuurlijke dood. Na gronding onderzoek van de Inspectie SZW (de voormalige Arbeidsinspectie) bleek dat sprake was van verstikking door het gevaarlijke H2S-gas.

De nabestaanden van het slachtoffer zijn zeer tevreden met deze uitspraak, ook al hebben ze er ruim vijf jaar op moeten wachten. De moeder van de Tilburger: "Opgelucht en eindelijk erkenning. Het was geen natuurlijke dood. Het gas in de rioolput was de oorzaak. Op papier kan het allemaal kloppen, maar de werkelijkheid was toch anders.”

'Ten dode opgeschreven'

De Officier van Justitie had een boete van 60 mille geëist. De rechter oordeelde zwaarder. Door zo te werk te gaan was “de werknemer die de put betrad ten dode opgeschreven”, zo motiveerde de rechter zijn uitspraak.

Voorts mag Helma Reinigingsbedrijf “nog van geluk spreken dat de tweede werknemer die zonder vereiste opleiding en zonder de vereiste veiligheidsmiddelen de rioolput is ingegaan om zijn collega te hulp te schieten niet ook is komen te overlijden.”

'Onvoldoende lering'

Een tijdje na het dodelijke ongeval heeft de Inspectie SZW gecontroleerd of de veiligheid bij andere werken van het bedrijf wel op orde was. De tekortkomingen die toen zijn geconstateerd zijn voor de rechtbank reden om te stellen dat “onvoldoende lering is getrokken uit het dodelijke arbeidsongeval.” Dit weegt nadrukkelijk mee bij het opleggen van de hogere straf. Die kwam dus uit op een boete van 80.000 euro, waarvan 20.000 voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar.

Geen schadevergoeding voor zus

De rechtbank heeft overwogen om de zus van het slachtoffer een schadevergoeding toe te kennen. Ze meende hierop recht te hebben, omdat ze psychisch en lichamelijk lijdt onder de schok door het overlijden van haar broer. Haar verzoek werd echter afgewezen, omdat niet kan worden bewezen dat haar toestand alleen aan de dood van haar broer kan worden toegeschreven.

