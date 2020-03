Amanda en Jeroen zagen hun twee auto's in brand staan: 'Heel onwerkelijk'

Vooral de schade aan de Kia Rio is groot. (foto:

Vooral de schade aan de Kia Rio is groot. (foto: Amanda van Exel)

BREDA -

Amanda (34) en Jeroen (40) uit Breda kunnen het nog nauwelijks bevatten. Ze zagen zaterdagnacht hun twee auto's in brand staan. "Het voelt heel surrealistisch!" In totaal moesten zeven auto's het in de wijk Princenhage ontgelden.