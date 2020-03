'Triest, maar wel te begrijpen', Koninklijke Horeca Nederland reageert op sluiting van cafés

Het voorkomen van een snelle uitbreiding van het coronavirus is ook in economisch opzicht belangrijk voor de horecasector. "Het zijn moeilijke tijden en het is buffelen in de horeca. Er is al veel geannuleerd en sommige gelegenheden hebben hun deuren al gesloten", zegt Boertjes.

"Hopelijk komt er een tijdelijke WW-regeling, zodat het personeel nog inkomen heeft. Ook kunnen we dan weer snel schakelen als de crisis voorbij is." Koninklijke Horeca Nederland had al aangedrongen op extra maatregelen voor ondernemers.

LEES OOK: Meeste horecazaken in Tilburg nu al dicht, ondernemers wachten maatregelen van het kabinet niet af

De horecagelegenheden moeten vanaf zondagavond om zes uur hun deuren sluiten. De maatregelen duren tot en met zes april. Het besluit overvalt verschillende cafés en restaurants, zoals in Tilburg.

Zwaar getroffen

Eigenaar Jan van Overdijk van L’Orangerie op de Korte Heuvel in Tilburg zag de algehele sluiting wel een beetje aankomen. De voorbije dagen liep het aantal klanten dat kwam opdagen fors terug. “Reserveringen liepen met 70 tot 80 procent terug. Maar het is een heftige maatregel. De horeca wordt zwaar getroffen.”

Van Overdijk zit ruim dertig jaar in de horeca, maar dit heeft hij nog nooit meegemaakt. Drie weken dicht: de gevolgen moet hij nog langzaam laten bezinken. Er zijn voorraden en personeel dat in dienst is. “De komende tijd laten we het vaste personeel hier het onderhoud verrichten. Schilderwerk, dat soort zaken. Maar de parttimers, dat wordt een lastig verhaal.”

Uitzingen

Of L’Orangerie in Tilburg een drie weken durende sluiting kan uitzingen? “Het wordt lastig. Maar we zullen wel moeten. Het is nog te overbruggen. Laten we niet in de negativiteit blijven ”, aldus Van Overdijk. “We hopen op steun vanuit de overheid.”

Drie kwartier voor de algehele sluiting bekendgemaakt werd, verwelkomt hij twee gasten. “Zal ik jullie jas even aannemen”, vraagt Van Overdijk, de vriendelijkheid zelve. Nadat ze een kwartier zitten en Van Overdijk de persconferentie heeft beluisterd, loopt zijn mede-eigenaar naar de vrouwen toe. “We geven u een klein hapje en een drankje. Maar daarna moet u gaan”, is de boodschap.

Tegenover L’Orangerie wordt een halfuur voor de sluiting van kracht is nog vrolijk geborreld. Bram Vriens werkt bij het café Tribunaal, waar een groot vel aan de deur hangt. ‘GESLOTEN’, staat erop.

Foto: Joris van Duin.

“We drinken een laatste pilsje nu het nog kan”, roept hij nog vrolijk vanaf het terras van café Stoffel. Ondanks de risico’s? “Ja. Een laatste drankje met collega’s, voordat we elkaar drie weken niet zien. We hebben vandaag nog gewerkt. Het is echt onze laatste kans.”

Eigen initiatief

Elders in Tilburg sloten horecaondernemers nog voor de officiële bekendmaking van het sluiten van horeca op eigen initiatief al de deuren. Bij The Fat Greek aan de Oude Markt hangt een blad aan de deur. "We love you too much to take any risks. We hope to see you soon", staat er.

Even verderop ligt Focus Foodbar. Eigenaar Bregje Mols baalt, maar vindt de situatie onverantwoord. Het raakt haar hard, ook omdat haar zaak pas een halfjaar open is. "We begonnen net een beetje te lopen. Maar laten we eerlijk zijn: de laatste dagen was het toch al niet rendabel meer. Veel klanten bleven weg." Ze kijkt naar een creatieve oplossing: "Misschien mogen we wel via Thuisbezorgd.nl blijven bezorgen? Ik weet het niet."

Terassen opruimen

Ook in het centrum van Breda worden na de mededeling van de overheid de terrassen opgeruimd. Eigenaren van cafés hebben het te druk om alle klanten het café uit te krijgen. Ze voelen zich overvallen en hebben 'absoluut geen tijd' om de media te woord te staan.