'Meeste horecazaken in Tilburg nu al dicht', ondernemers wachten maatregelen van het kabinet niet af

The Fat Greek op de Oude Markt in Tilburg is ook vervroegd dicht (foto: Joris van Duin).

“Pijnlijk, maar het is niet anders.” Jaap van Ham, eigenaar van vier horecazaken in hartje Tilburg, heeft eigenhandig besloten ze met onmiddellijke ingang te sluiten. De klandizie was tijdens deze coronacrisis toch al niet om over naar huis te schrijven en verder wil hij graag op zijn manier meehelpen om het ziekmakende virus in te perken.

Volgens hem heeft inmiddels tachtig procent van de cafés en ander horecazaken aan de Korte Heuvel in Tilburg dezelfde beslissing genomen. Op diverse ruiten zijn briefjes opgehangen waarop dit besluit in het Nederlands of het Engels wordt toegelicht.

Meer zaken op slot

Ook in Breda en Den Bosch zijn al meerdere zaken de deuren op slot gegaan. Van Ham verwacht dat het kabinet later deze zondag bekend gaat maken dat in heel Nederland de horeca de deuren moet gaan sluiten.

Van Ham heeft vier verschillende zaken in het centrum van Tilburg: de cafés Polly Maggoo en Bakker, Pannenkoekfabrique Het Ketelhuis en Doloris’ Rooftop. Deze zijn tot nader order gesloten.

De horeca-ondernemer heeft zijn personeel niet bij elkaar geroepen om het slechte nieuws over te brengen. “Dat gaat tegenwoordig via de app. Iedereen had er begrip voor, sommige werknemers waren uit voorzorg al thuis gebleven. Bedenk wel dat het bij mij om ongeveer tweehonderd mensen gaat, van wie een aantal geen vast contract heeft. Vooral ook over hen, maak ik me grote zorgen. Ik ben benieuwd hoe dit allemaal kan worden gecompenseerd.”

Met Pasen weer open?

Van Ham heeft natuurlijk geen glazen bol, hij kan alleen maar hopen dat over een paar weken de grootste ellende achter de rug is. En dan te bedenken dat er voor volgende week lenteachtig weer is voorspeld. Helaas zullen zijn terrassen en die van veel zijn collega's een leeg aanblik bieden.

"Het zou mooi zijn wanneer we rond Pasen weer open kunnen. Nu gaan we maar met een grote schoonmaak beginnen. Gelukkig hebben we carnaval achter de rug. Er staat wat op de bankrekening, maar leuk is anders", aldus Van Ham.