Ook ouders met 'vitale beroepen' houden hun kinderen thuis

Het is rustig op de basisscholen en kinderopvangcentra in Brabant. Kinderen met ouders die een 'vitaal beroep' hebben mogen hun kind gewoon komen brengen, maar ook zij blijven massaal weg, zo blijkt uit een rondgang van Omroep Brabant.

"Misschien zijn ook ouders in vitale beroepen toch een beetje bang en houden ze daarom hun kinderen thuis", aldus Jan Vinken van Stichting Openbaar Onderwijs West-Brabant (OBO) in Roosendaal. Op andere plekken in Brabant zien we hetzelfde beeld.

Een paar kinderen per locatie

Als we informeren naar het aantal kinderen dat vanochtend op het schoolplein verscheen horen we erg lage aantallen. Hans Tijssen van ATO Scholenkring in Den Bosch spreekt voor alle 45 basisscholen en opvangcentra in zijn gemeente. "We zien 4 à 5 kinderen per locatie".

Bij OBO in Roosendaal (15 scholen) ligt dat aantal nog lager: 1 à 5 kinderen per locatie. Dat komt neer op zo'n 40 kinderen in totaal, terwijl van 600 kinderen bekend is dat ze ouders in vitale beroepen hebben. Eenzelfde beeld zien we bij OBS in Helmond (7 scholen, in totaal 30 kinderen aanwezig). Bij SAAM in Oss (27 scholen) meldden zich zo'n 10 kinderen per school. Dat zijn er dus zo'n 270, terwijl van 2120 kinderen bekend is dat hun ouders een vitaal beroep hebben. "Ook deze ouders zoeken zelf naar oplossingen", aldus Edith van Montfoort van SAAM.

Alle scholen nu nog open

Dat zijn dus hele lege schoolgebouwen vandaag. Toch laten alle koepels die Omroep Brabant sprak weten op dit moment alle scholen nog open te houden. De vraag is hoe lang nog: OBO in Roosendaal houdt alles tot en met dinsdag open. Vinken: "Daarna gaan we clusteren."

De meeste scholen hebben al een redelijk beeld van het aantal kinderen met ouders die vitale beroepen hebben. Maar omdat er maar een fractie van die kinderen naar school komt wordt er niet al te streng op gecontroleerd. "We laten alle kinderen binnen waarvan ouders ons keihard nodig hebben", aldus Van Montfoort van SAAM.

'Compleet gedigitaliseerd'

Over het geven van thuisonderwijs maakt Hans Tijssen van ATO in Den Bosch zich niet al te veel zorgen. "Ons onderwijs is compleet gedigitaliseerd", zo laat hij weten. De ICT afdelingen zijn er al weken mee bezig, er zijn zelfs uitleencontracten opgesteld zodat kinderen een tablet mee naar huis kunnen nemen. Maar helemaal probleemloos wordt het nooit: "Onderwijs is meer dan digitaal werken."

Bij de scholen van OBO in Roosendaal lagen de stapeltjes met boeken al weken klaar. Die spullen kunnen nu gebruikt worden. Andere maatregelen om thuisonderwijs mogelijk te maken zijn 'in voorbereiding'. Dat laatste horen we ook terug bij andere koepels.