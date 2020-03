RIVM gaat Brabantse kinderen testen en vragen stellen voor corona-onderzoek

Het RIVM gaat Brabantse jongeren komende weken vragen stellen over klachten die mogelijk duiden op het coronavirus en hen testen. Dat doet het instituut als onderdeel van het onderzoek dat minister Slob zondag aankondigde, meldt een woordvoerder. De tests en vragen moeten beter in kaart brengen hoe het virus zich onder kinderen en hun omgeving verspreidt.

Tot nu toe leek het er volgens de overheid op dat kinderen een relatief kleine rol spelen in de verspreiding van het virus. Dat wordt nu dus verder onderzocht. Een woordvoerder van het RIVM laat weten dat zij 'druk bezig' zijn het onderzoek op poten te zetten.

"We gaan aan jongeren vragen in hoeverre zij coronaklachten hebben", aldus de zegsman. "Daarna gaan we in een lab kijken of die klachten ook daadwerkelijk door COVID-19 komen. En daarna gaan we aan ouders, familie en vrienden vragen in hoeverre zij ziek zijn geworden van het virus.”

Ze hopen zo onder meer te kunnen bepalen in hoeverre kinderen ziek worden van het virus en hoe zij het doorgeven, aldus de woordvoerder. “We gaan het onderzoek doen in gebieden in Brabant waar mensen veel klachten hadden en in gebieden waar minder klachten waren.”

Klachten

Hoeveel jongeren er aan het onderzoek mee zullen doen en in welke specifieke leeftijdsklasse is nog niet bekend. Dat moet nog worden bepaald, zegt het RIVM.

Tot en met maandag 6 april ligt een groot deel van Nederland aan banden vanwege het coronavirus. De informatie uit het Brabantse onderzoek wordt gebruikt voor vervolgstappen na die tijd, zei minister Slob zondag.

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze speciale themapagina.

LEES OOK:

'Brabant helpt elkaar', Facebookgroep voor mensen die willen helpen en mensen die hulp nodig hebben

LIVEBLOG CORONAVIRUS: Aantal besmettingen groeit fors, tandartsen annuleren afspraken

Alle scholen tot en met 6 april dicht vanwege de coronacrisis, horeca moet per direct op slot