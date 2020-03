Cas (19) begon zijn eigen restaurant, maar twee uur na de opening moest hij alweer dicht

Sinds februari was hij aan het klussen en proefkoken, vertelt Cas. Een paar maanden daarvoor was hij gestopt met zijn opleiding en besloot hij zijn droom van een eigen restaurant uit te laten komen. "Horeca en ondernemen kriebelden altijd al bij me", legt hij uit. Donderdag zou hij opengaan voor het grote publiek. In zijn restaurant serveert hij gerechten geïnspireerd op vijf buitenlandse keukens.

Als vuurdoop ging hij voor een mannetje of twintig koken. Maar helemaal gerust was de chef er nog niet op. Mocht hij wel openblijven met alle coronamaatregelen? "Er werd maar geen knoop doorgehakt", zegt Cas. "We hadden het menu daarom al wat aangepast, we zouden donderdag wat kleiner gaan beginnen."

5. by Cas

Zondag om vier uur kwamen de eerste gasten binnen voor de borrel. Niet veel later kwam er dan toch duidelijkheid: alles moest om zes uur dicht. "Dan hoor je dat heel de tent leeg moet", zegt Cas verwonderd. Hij serveerde nog snel de laatste gang uit, toen moesten zijn gasten vertrekken. "Iedereen snapte het gelukkig wel."

Hij heeft zelf ook begrip voor het besluit, zegt Cas. Maar toch baalt hij wel. "Dan wil je gaan beginnen, maar mag dat niet. Ik had hier echt naar toegewerkt. Dat komt dan wel als een grote shock aan."

De komende weken is het improviseren, legt Cas uit. Als starter had hij veel kosten gemaakt, hoe hij dat gaat oppakken weet hij nog niet precies. De voorraden die hij voor zondag en maandag had ingekocht, doneert zijn restaurant in ieder geval aan de voedselbank en het Amphia Ziekenhuis.

Positief blijven

Cas zit net als alle andere horeca in een lastig parket. Maar zorgen maakt hij zich nog niet. "Het is niet per se negatief, want nu kan ik me de komende drie weken nog beter voorbereiden." Lachend: "Dan kan ik het nog beter gaan doen voor de gasten die uiteindelijk komen. De kosten zijn een tegenvaller, maar je moet positief blijven. Misschien zijn er anderen die het nog slechter hebben."