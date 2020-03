Hamsteren voor je cavia hoeft niet: 'De brokken vliegen de winkel uit, maar we hebben genoeg'

OUDENBOSCH -

Niet alleen in supermarkten wordt veelvuldig gehamsterd vanwege het coronavirus. Ook in dierenwinkels is de afgelopen dagen een run ontstaan op voedsel. Vooral brokken voor honden en katten vliegen de deur uit. Dat merkt ook Kasper Mulders van Animal World in Oudenbosch en Bergen op Zoom. "Maar dit is absoluut niet nodig, er is echt genoeg op voorraad", stelt de bedrijfsleider.