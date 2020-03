Zelfs het subtropisch zwemparadijs van de Kempervennen is helemaal verlaten

Het is een surrealistisch beeld. De oprijlaan van Center Parcs de Kempervennen in Westerhoven is stil en leeg. "Het is onwerkelijk. In 52 jaar is dit nog nooit voorgekomen", vertelt parkmanager Erik de Lange. Om twaalf uur maandagmiddag moesten alle gasten het vakantiepark hebben verlaten.

Zondagavond hadden ze een brief onder de deur van hun chalet gekregen waarin stond dat De Kempervennen de volgende dag dicht zou gaan als gevolg van het coronavirus. "Heel vervelend, maar de gasten waren erg begripvol. Ze snappen de situatie en we hebben gewoon de richtlijnen van de overheid te volgen", zegt De Lange. Niet alleen zijn park is dicht, alle vestigingen van Center Parcs in ons land moeten de deuren sluiten.

'Niets meer te doen'

"We gaan echt dicht, we voeren de dieren van de kinderboerderij en doen het noodzakelijke onderhoud in het zwembad en aan het groen, maar dat is het wel." Door het besluit zitten vele tientallen medewerkers zonder werk thuis. "We zijn ook bezig om werktijdverkorting aan te vragen, want voor hen is niets meer te doen."

Hoewel het park vrij plotseling dichtging, heeft slechts een enkele bezoeker echt zijn vakantie moeten onderbreken. "Veel mensen vertrekken juist op de maandag, dus ze waren sowieso vandaag vertrokken, maar de manier waarop is natuurlijk zoals we dat willen", zegt De Lange. Center Parcs geeft iedereen die vakantiedagen misgelopen is, tegoedbonnen ter compensatie. Die kunnen dan bij een nieuwe boeking ingewisseld worden.

Juist deze maandag zouden er honderden mensen aan hun vakantie beginnen. Die zijn per e-mail en sms ingelicht door de leiding van het concern en hebben eveneens tegoedbonnen gekregen. "Het gevolg is nu dus een compleet leeg park en dat is voor iedereen erg wennen."

Leeg zwembad

Het is een onwerkelijk beeld om het zwembad, normaal gesproken een bruisende plek van een vakantiepark, volledig verlaten te zien. Zelfs het water in de glijbaan stroomt niet. Op de centrale laan door het park lopen een paar kippen, maar dat is het wel.

Wat de sluiting financieel voor De Kempervennen gaat betekenen en op de lange termijn voor het personeel, kan de parkmanager niet zeggen. "We zitten nog midden in allerlei vergaderingen en we zijn alles nog aan het regelen, maar ik moet het nog steeds tot mij door laten dringen wat hier gebeurt."

'Park neemt verantwoordelijkheid'

De Lange mag dan een nuchtere man zijn, de jongste ontwikkelingen gaan hem na aan het hart. "Als we nou allemaal ons steentje bijdragen, krijgen we het coronavirus misschien sneller onder controle en is deze situatie wellicht eerder voorbij. Daarom nemen we ook als Center Parcs onze verantwoordelijkheid."

