Man stak zijn vrouw dood na ruzie omdat ze geen ontbijt wilde maken: tien jaar celstraf

DEN BOSCH -

Een man van 68 uit Den Bosch moet tien jaar de cel in, omdat hij zijn vrouw heeft doodgestoken. Volgens de rechtbank in Den Bosch was er geen sprake van moord, wel van doodslag. Het familiedrama voltrok zich vorig jaar juni in hun huis. Het paar kreeg ruzie met elkaar nadat de vrouw geweigerd had ontbijt voor hem te maken. Ze hadden samen drie kinderen.