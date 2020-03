Geen vakantie maar thuis aan de slag: hoe krijg je de kids aan het leren?

“Doe niet net alsof je de leerkracht bent”, tipt Arjanne Hoogerman, onderwijsspecialist bij Malmberg uit Den Bosch, het bedrijf dat veel schoolboeken maakt. “Ga niet een hele les geven. En dingen die een leerkracht moet uitleggen, bijvoorbeeld een bepaald spellingsprobleem, laat dat ook bij de leerkracht.”

'Belangrijk dat leraar in controle blijft'

Die leerkracht bepaalt samen met Malmberg wat er online aan lespakketten worden aangeboden voor thuisonderwijs. “Het is belangrijk dat de leerkracht in controle blijft”, zegt Hoogerman.

Alle kinderen die op school gebruik maken van de leermethodes van Malmberg, kunnen bij die online pakketten. En het bedrijf zegt te onderzoeken of die lesmethoden nog breder aangeboden kunnen worden.

'Voer een gesprek of lees samen een boek'

Ondertussen hoef je je als ouder bepaald niet nutteloos te voelen. “Een gesprek voeren, of samen een boek lezen”, noemt Hoogerman als voorbeeld. “Dat is ook al werken aan woordenschat.”

LEES OOK: Waar laat ik m’n kinderen? Ouders in problemen door sluiting scholen