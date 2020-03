Kinderen mogen nog gewoon buiten spelen, maar vermijd grote groepen

Het is prachtig weer buiten en de scholen zijn dicht. Dan is het wel heel verleidelijk om even naar een speeltuin te gaan. Volgens het RIVM kan dit ondanks het coronavirus nog steeds.

Volgens de gegevens die nu bekend zijn, lijken kinderen weinig bij te dragen aan de verspreiding van het virus. "Zij kunnen daarom prima met anderen buiten spelen als ze geen klachten hebben, zoals koorts, verkoudheid of hoesten", vertelt RIVM-woordvoerder Marlies Hilhorst.

"Het is bovendien heel gezond om buiten te spelen. Ook is kans op besmetting buiten kleiner, dan wanneer je heel de dag in een afgesloten ruimte zit", vervolgt ze.

Afstand

Toch geldt nog altijd het advies om anderhalve meter afstand te houden. Dat is wat lastig in een overvolle speeltuin vol klauterende druktemakers. Die moet je dan ook zoveel mogelijk vermijden.

Doe wat redelijk voelt en bewaar zoveel mogelijk afstand.

Het RIVM heeft geen specifieke richtlijn, maar hoopt dat ouders zelf verantwoordelijkheid nemen. "Gebruik je gezond verstand. Ga niet met dertig kinderen in een kleine speeltuin, met alleen een schommel en een wip. Doe wat redelijk voelt en bewaar zoveel mogelijk afstand." Dat geldt ook voor ouders onderling.

Afgelopen zondag werd bekend dat alle scholen en kinderopvangcentra de deuren sluiten. Alleen voor ouders die een vitaal beroep hebben, wordt een uitzondering gemaakt.

Overigens is nog altijd niet precies duidelijk hoe het virus zich onder kinderen en hun omgeving verspreidt. Daarom is het RIVM een onderzoek gestart in onze provincie.