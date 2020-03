Door de coronacrisis moet nabestaande Anton Kotte het MH17-proces thuis volgen

Het MH17-proces bij de rechtbank op Schiphol gaat volgende week maandag verder, maar zonder nabestaanden, pers en andere belangstellenden. Die maatregel heeft de rechtbank in Den Haag maandag genomen vanwege de uitbraak van het coronavirus. Voor nabestaande Anton Kotte uit Eindhoven zit er even niets anders op dan het proces op afstand te volgen: "Het is bijzonder dat het doorgaat."

De zitting werd vorige week dinsdag vlak voor het einde geschorst. Maandag wordt het proces hervat, maar dat gebeurt dus in kleine kring. Naast lege banken voor belangstellenden zal ook maar een van de drie officieren van justitie aanwezig zijn. Ook worden er minder advocaten verwacht.

Op de plek waar nabestaanden het proces via een livestream kunnen volgen, het congrescentrum in Nieuwegein, blijven maandag de deuren die dag gesloten.

'Een andere impact'

Voor Anton Kotte betekent het besluit dat hij het proces thuis zal moeten volgen. Dat terwijl hij probeert als nabestaande en vertegenwoordiger van de Stichting Vliegramp MH17 alle zittingsdagen in de rechtszaal aanwezig te zijn. "Het is zonde, maar het is belangrijker dat het proces doorgaat."

Er zit nu niks anders op dan het proces thuis via de livestream te volgen. En dat zal voor Kotte met een ander gevoel zijn. "In de rechtszaal heeft de zaak toch een andere impact. Je kan dan de officieren en de rechter in de ogen kijken. Daardoor beleef je het toch anders."

'Hopelijk in juni gewoon verder'

Kotte ziet dit liever gebeuren, dan dat het hele proces stilgelegd zou worden. "Nu kan de rechter toch antwoord geven op allerlei onderzoeksvragen die tijdens de vorige zittingsdagen gesteld zijn. Hopelijk kan het proces in juni dan weer gewoon verder."

Vlucht MH17 werd bijna zes jaar geleden, op 17 juli 2014, boven Oost-Oekraïne neergehaald door een buk-raket. Het OM houdt daar vooralsnog vier mannen voor verantwoordelijk: de Russen Oleg Poelatov, Sergej Doebinski en Igor Girkin en de Oekraïner Leonid Chartsjenko.

