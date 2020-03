Tachtig nieuwe coronabesmettingen in Brabant, teller staat op 634

Het aantal geregistreerde coronabesmettingen in Brabant is dinsdag met 80 gestegen ten opzichte van een dag eerder. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM. In totaal telt Brabant nu 634 patiƫnten. Maandag maakte het RIVM nog bekend dat bij 554 mensen de coronavirustest positief was .

Het landelijke aantal positieve tests staat dinsdag op 1705. Dat zijn er 292 meer dan de 1413 die het RIVM maandag bekendmaakte. Onder hen zijn 389 mensen die in de zorg werken; zij worden vaker dan andere groepen getest. Breda telt met 96 de meeste coronapatiënten in Nederland. Van 70 patiënten is de woonplaats nog onbekend.

In heel Nederland zijn 43 mensen gestorven aan de infectieziekte. Dat zijn er 19 meer dan maandag. Onder de 43 overledenen bevinden zich tenminste 20 Brabanders. Dat meldde het Brabantse ziekenhuisnetwerk Regionale Overleg Acute Zorg maandagavond. De leeftijd van de gestorven coronapatiënten ligt tussen de 63 en 94.

Wat zeggen de cijfers?

Het daadwerkelijke aantal besmettingen ligt hoger dan de gepubliceerde statistieken. Dat zegt Marlies Hilhorst van het RIVM. Er zijn waarschijnlijk ook veel mensen met lichte klachten, die gewoon thuis uitzieken en zich dus niet melden, maar misschien wel het virus hebben. Alleen mensen die koorts hebben, wordt geadviseerd om de huisarts te bellen.

Het testbeleid is vorige week aangepast, om schaarste van testmateriaal te voorkomen. "We willen de tests bewaren voor ouderen en meer kwetsbare patiënten. Daarom heb je bijvoorbeeld mensen met milde klachten niet in beeld. Je kunt niet iedereen testen. We zijn ook niets voor niets een onderzoek gestart naar verspreiding van het virus onder kinderen, om meer duidelijkheid te krijgen.” De cijfers helpen het RIVM wel inzicht te krijgen in het aantal geteste patiënten: wie ligt op de IC, wie zit thuis en der verhouding daartussen.

Volgens GGD-arts De Gouw is het uitvoeren van tests vooral relevant om te weten wáár in Nederland het virus opduikt, zodat daar maatregelen genomen kunnen worden.

Coronapatiënten per Brabantse gemeente:

Alphen-Chaam: van 2 naar 3

Altena: blijft 12

Asten: van 1 naar 2

Baarle-Nassau: blijft 0

Bergeijk: blijft 1

Bergen op Zoom: van 4 naar 5

Bernheze: van 19 naar 20

Best: van 4 naar 5

Bladel: blijft 1

Boekel: blijft 14

Boxmeer: blijft 1

Boxtel: van 3 naar 5

Breda: van 86 naar 96

Cranendonck: van 2 naar 5

Cuijk: blijft 2

Deurne: van 5 naar 8

Dongen: van 1 naar 5

Drimmelen: van 7 naar 11

Eersel: van 2 naar 3

Eindhoven: van 21 naar 22

Etten-Leur: van 10 naar 12

Geertruidenberg: van 3 naar 5

Geldrop-Mierlo: blijft 3

Gemert-Bakel: van 20 naar 25

Gilze en Rijen: blijft 1

Goirle: blijft 9

Grave: blijft 0

Haaren: blijft 7

Halderberge: blijft 2

Heeze-Leende: van 2 naar 3

Helmond: van 17 naar 19

Heusden: blijft 4

Hilvarenbeek: blijft 4

Laarbeek: blijft 1

Landerd: van 10 naar 14

Loon op Zand: van 7 naar 8

Meierijstad: van 42 naar 49

Mill en Sint Hubert: blijft 1

Moerdijk: blijft 1

Nuenen, Gerwen en Nederwetten: blijft 1

Oirschot: blijft 1

Oisterwijk: van 9 naar 10

Oosterhout: van 6 naar 8

Oss: van 11 naar 14

Reusel-De Mierden: blijft 0

Roosendaal: blijft 6

Rucphen: blijft 1

's-Hertogenbosch: van 20 naar 24

Sint Anthonis: van 3 naar 4

Sint-Michielsgestel: blijft 8

Someren: van 1 naar 2

Son en Breugel: blijft 4

Steenbergen: blijft 2

Tilburg: van 84 naar 88

Uden: van 43 naar 49

Valkenswaard: blijft 0

Veldhoven: blijft 1

Vught: van 3 naar 6

Waalre: blijft 1

Waalwijk: van 10 naar 11

Woensdrecht: blijft 0

Zundert: van 3 naar 4

LEES OOK:

Coronaspanning op de intensive care, de situatie verandert zo snel

Alle scholen tot 6 april dicht vanwege de coronacrisis, horeca moet per direct op slot

Verdubbeling aantal coronapatiënten in ziekenhuizen, model berekent hoeveel er nog gaan komen