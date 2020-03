Sommige winkeliers doen de knip erop, maar WoensXL vraagt klanten vooral te blijven komen

De lokroep is apart te noemen, omdat de regering juist opgeroepen heeft tot sociale onthouding en horeca heeft gesloten. Winkeliers van het winkelcentrum hebben besloten open te blijven. Sterker nog: ze doen een dringend beroep op iedereen.

"Lokale ondernemers, de kleinere zaken zoals wij, die gaan het waarschijnlijk moeilijk krijgen", legt Matt Leenen van de winkeliersvereniging van WoensXL uit. Hij heeft een notenzaak in het centrum en vreest het ergste. "Als mensen zeggen: 'We bestellen alles via internet want dat is veiliger', dan krimpt onze economie daardoor alleen nog maar meer. Ik denk dat het nu de tijd is om de lokale ondernemers te steunen. WoensXL First.''

De winkelier draagt handschoenen.

Steeds meer winkels sluiten

Een paar kilometer verderop, in de Eindhovense binnenstad, besluiten steeds meer winkels om voorlopig de knip erop te doen. Zo ook bij boekhandel Van Piere. "We merkten dat er soms pieken ontstonden waardoor er situaties ontstonden die niet meer verantwoord waren. Dan kun je mensen wegsturen of een deurbeleid voeren, maar dat voelt heel tegennatuurlijk aan", vertelt directeur Jan Verhagen van de boekhandel.

Hij nam het besluit, samen met nog andere winkels, om de winkel in ieder geval tot 6 april te sluiten. "Uiteraard zijn we wel telefonisch bereikbaar en online, want nu veel mensen thuis zitten, hebben ze natuurlijk alle tijd voor een goed boek", grapt de eigenaar.

'Zonder al te veel risico gewoon doordraaien'

Volgens de ondernemers bij winkelcentrum Woensel hoeven de winkels niet op slot. "Als je alle richtlijnen van het RIVM goed volgt en voldoende afstand houdt van andere klanten, dan kunnen we met z'n allen zonder al te veel risico te lopen gewoon doordraaien", zegt Leenen.